Dlaczego warto być wdzięcznym? W tym filmie Dagmara Skalska opowie ci, jak wielką moc sprawczą ma w sobie cecha, o której istnieniu i znaczeniu wiele osób na co dzień zapomina.

Wdzięczność ma magiczną siłę. Dzięki niej zauważamy to, co w naszym życiu dobre. Jeśli chcesz nauczyć się tej cechy, weź teraz do ręki kartkę i zapisz na niej 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Wracaj do niej co wieczór i dopisuj kolejne pozytywne doświadczenia, które tego dnia cię spotkały. Taki notatnik znacząco może odmienić twoje życie i perspektywę patrzenia na świat. Naprawdę warto go założyć!

Dagmara Skalska: autorka kalendarza "Rok pełen magii"

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

