Pewnie nieraz zastanawiałaś się, czy rzeczywiście potrzebujesz wielu kosmetyków do pielęgnacji.

Oto rady, jak sobie radzić pakując wakacyjną kosmetyczkę:

Stawiaj na miniatury!

Dzięki produktom w małych rozmiarach (np. Venus, Delia) pozbędziesz się niepotrzebnego ciężaru, zabierzesz ze sobą tylko taką ilość produktu, jakiej potrzebujesz, a dodatkowo nie przeżyjesz stresu podczas odprawy na lotnisku. Jeśli nie masz czasu kompletować produktów w miniaturowych rozmiarach możesz zamówić komplet, np. na stronie www.beglossy.pl

Korzystaj z opcji dwa w jednym

Wykorzystuj produkty kosmetyczne na różne sposoby albo stawiaj na kosmetyki 2w1! Szampon i żel pod prysznic w jednym, szampon i odżywka w jednym, uniwersalny krem na dzień i na noc – to tylko kilka przykładów.

Stosuj zastępstwo

Jeśli skończył się krem do twarzy lub balsam do ciała zapakuj preparat uniwersalny (np. krem Nivea lub Dove). Możesz nim smarować całe ciało. Różem do policzków możesz pomalować także powieki, a nawet... usta.

Zadbaj o higienę

W długiej podróży przydadzą się nawilżane chusteczki (np. Cleanic) albo żel do rąk do stosowania bez użycia wody (np. Skarb Matki, Carex).

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki"

