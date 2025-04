W grudniu w szpitalu Arlington Memorial urodził się największy noworodek, który przyszedł na świat w tej placówce. Chłopiec w momencie urodzenia ważył 6,7 kilograma - poinformował CNN.

14 funtów i 13 uncji, czyli około 6 kilogramów i 725 gramów - taką wagę noworodka zanotowali lekarze w dokumentacji porodu. Dziecko urodziło się w grudniu 2018 roku przez cesarskie cięcie. To rekord szpitala Arlington.

Chłopiec nazywa się Ali James Medlock i jest drugim dzieckiem swoich rodziców. Jego starsza siostra po urodzeniu ważyła 4 kilogramy. Rodzice chłopca spodziewali się, że ich kolejny potomek również będzie duży, lecz waga chłopca zaskoczyła zarówno ich, jak i lekarzy, którzy przyjmowali poród. Szczęśliwi rodzice wierzą, że ich syn jest wyjątkowy, a wysoka waga urodzeniowa zwiastuje ogromne osiągnięcia w przyszłości.

Jest stworzony do czegoś wielkiego. Może nie do piłki nożnej, wszyscy to powtarzają

- powiedziała Jennifer Medlock w rozmowie z mediami.