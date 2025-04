Sytuacja polskiej służby zdrowia zaczyna być naprawdę dramatyczna. W szpitalach brakuje personelu i sprzętu medycznego. Okazuje się, że w niektórych placówkach nie ma też wystarczającej ilości respiratorów i tlenu, by ratować osoby z niewydolnością oddechową. Tak było w Kraśniku.

Jak informuje „Dziennik Wschodni”, 69-latek z Kraśnika był po dwóch udarach i zaczął źle się czuć. Kiedy zasłabł, rodzina wezwała pogotowie. Ratownicy postanowili przetransportować mężczyznę do szpitala, gdzie mogliby podłączyć go pod ratującą życie aparaturę.

Kiedy dotarli na miejsce okazało się, że w szpitalu w Kraśniku nie ma wystarczającej ilości butli z tlenem, by przyjąć dodatkowego pacjenta. Większość z nich jest używana przez pacjentów covidowych. Medycy podjęli decyzję o transporcie 69-latka do innego szpitala. Mężczyzna nie przetrwał jednak podróży i zmarł w karetce.

Dyrektor szpitala w Kraśniku, Michał Jedliński potwierdził, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce w ich placówce.

Miał niską saturację, wymagał intensywnej tlenoterapii. Z tego, co wiem karetka z chorym nie pojechała ostatecznie do Janowa Lubelskiego tylko do szpitala MSWiA w Lublinie

- mówił