Savji Dholakia to miliader z Indii, którego nazwisko pewnie niewiele ci mówi. Jest założycielem Hari Krishna Exports, firmowego giganta handlującego diamentami. Dholakia został właśnie okrzyknięty najhojniejszym pracodawcą w Indiach. Dlaczego?

Właściciel diamentowego biznesu oznajmił, że z okazji święta Diwali (hinduistyczne święto światła, obchodzone przez kilka dni każdego roku w całych Indiach, na cześć bogini dobrobytu) ma zamiar obdarować najlepszych pracowników wyjątkową premią. Miliarder rozdał podwładnym ponad 1 200 samochodów i 400 mieszkań dla 1 700 pracowników (pracuje dla niego 5 500 osób).

Wybrańcy z pewnością są zachwyceni takim obrotem spraw, Któż nie chciałby zostać doceniony w taki sposób? Premiowani pracownicy zostali wybrani z uwagi na efekty pracy, wyjątkowe umiejętności oraz lojalność. Dholakia, którego firma obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia, wyznał w rozmowie z CNN Money, że koszt prezentów szacuje na ok 7,7 mln dolarów.

Ale to nie pierwszy raz, kiedy miliarder docenia wiernych pracowników w tak hojny sposób. W ubiegłym roku Dholakia podkreślał, że pracowników traktuje jak członków rodziny, dlatego też rozdał blisko 500 samochodów i 200 mieszkań. Jest znany z zaskakujących posunięć: wysłał swojego syna do pracy fizycznej i dał mu jedynie trochę ubrań na drogę i niewielką sumę pieniędzy na utrzymanie. To miało go nauczyć szacunku wobec każdej pracy i każdej zarobionej rupii.

