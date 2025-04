Rekordowe liczby nowych zakażeń koronawirusem, które utrzymują się w Polsce od kilku tygodni sprawiły, że Polacy zaczynają zastanawiać się, czy rząd nie zdecyduje się na wprowadzenie ekstremalnych środków reżimu sanitarnego.

I o ile całkowity lockdown i narodowa kwarantanna zaczynają być coraz bardziej prawdopodobne, o tyle coraz częściej słyszy się też doniesienia o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego. Co musiałoby się wydarzyć, by władze się na to zdecydowały?

Czy w Polsce wprowadzą stan wyjątkowy?

Temat stanu wyjątkowego poruszył „Wprost”, który donosi, że w politycznych kuluarach mówi się o ostrym reżimie sanitarnym, kiedy sytuacja epidemiczna będzie przypominać tę z zachodu Europy.

Rząd nie wyklucza wprowadzenia stanu wyjątkowego, jeżeli poziom zakażeń, tak jak we Francji, sięgnie 50 tys. przypadków dziennie - pisze „Wprost”

Co to jest stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy jest wprowadzany przez prezydenta na wniosek premiera. Jest to bardzo poważne rozporządzenie, które stosuje się nadzwyczaj rzadko. Niesie ze sobą szereg obostrzeń i ograniczeń swobód obywatelskich. Na przykład:

godzinę policyjną,

użycie wojska do tłumienia niepokojów,

zakaz zgromadzeń, imprez masowych, strajków,

cenzurę prewencyjną,

kontrolę rozmów telefonicznych i korespondencji,

możliwość zawieszenia działalności partii i wszelkich stowarzyszeń,

zamykanie szkół (również wyższych),

ograniczenia w obrocie pieniężnym,

ograniczenia w transporcie.

