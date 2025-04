Niedawno głośno było o apelu kasjerki, która mówiła o tym, że wiele osób wchodzi do sklepu tylko po 1 - 2 produkty pierwszej potrzeby, a następnie długie minuty stoi w kolejce. To naraża takie osoby oczywiście na niebezpieczeństwo bliższego kontaktu z dużą ilością osób.

Reklama

Aby umożliwić takim klientom szybkie zakupy, Kaufland przyjął ciekawe rozwiązanie.

Gdzie zrobisz zakupy prosto z „tira”?

Na razie to rozwiązanie funkcjonuje przy sklepie Kaufland we Wrocławiu przy ul. Legnickiej. To właśnie tam obok sklepu zaparkował samochód dostawczy. Znalazły się w nim najpotrzebniejsze produkty, takie jak:

olej,

kawa,

woda mineralna,

papier toaletowy.

Aby je kupić, nie trzeba już wchodzić do środka. Wyda je pracownik wprost z samochodu dostawczego.

Jak długo będą otwarte sklepy?

Od 3 kwietnia większość sklepów sieci Kaufland będzie otwartych od 6:00 do 24:00. Ponadto kilka z nich (w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Warszawie i we Wrocławiu) będzie czynnych przez całą dobę.

Robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym pamiętaj o tym, że:

noszenie jednorazowych rękawiczek jest obowiązkowe - musi je zapewnić sklep;

przed zakupami należy zdezynfekować ręce i uchwyt wózka;

do środka wchodzi tylu klientów ile wynosi liczba kas x 3;

od 10:00 do 12:00 obsługiwane są wyłącznie osoby po 65. r.ż.;

konieczne jest zachowanie 2-metrowego odstępu od innych osób;

najbezpieczniejsze są płatności bezgotówkowe.

Dodatkowo w ciągu dnia czynne są specjalne kasy dla seniorów. Zakupy w nich może zrobić każdy, ale starsze osoby mają w nich pierwszeństwo.

Reklama

Zobacz, jakie rozwiązania wprowadziły inne sklepy: