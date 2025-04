Kłopoty z dokonywaniem płatności, wypłatami w bankomatach oraz przerwy w dostępie do bankowości internetowej - takie utrudnienia czekają na klientów niektórych banków w weekend.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę w godzinach 23:00-07:00 oraz w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-07:00 niedostępne będą: serwis eurobank online oraz aplikacja mobilna. Mogą także wystąpić utrudnienia w dokonywaniu płatności w punktach usługowo-handlowych i wypłat w bankomatach kartami debetowymi.

PKO BP

Bank informuje, że w związku z planowanymi pracami informatycznymi w piątek od godziny 23:00 do soboty do godziny 6:00 nie będą dostępne zakładki "Karty" oraz "IKO" w serwisie internetowym iPKO i iPKO biznes. Pozostałe funkcje serwisu iPKO oraz aplikacja IKO i wszystkie karty płatnicze PKO Banku Polskiego będą działały bez zakłóceń, zarówno w zakresie płatności w sklepach, jak i wypłat z bankomatów.

BGŻ BNP Paribas

Przerwa serwisowa związana jest z przeprowadzaną w tym czasie migracją danych dawnego Sygma Banku Polska do systemu bankowości Banku BGŻ BNP Paribas. W związku z tym w piątek od godziny 23:30 do poniedziałku do godziny 8:00 wyłączony zostanie dostęp do bankowości internetowej Pl@net i BiznesPl@net oraz bankowości mobilnej Mobile Pl@net i Mobile BiznesPl@net. Ponadto, za pośrednictwem infolinii banku nie będzie można przeprowadzać transakcji, jak i zleceń. Wcześniej w piątek, bo o godzinie 14:00 na stałe zostanie wyłączony dostęp do bankowości internetowej - Sygma OnLine, która zostanie zastąpiona systemem Pl@net Banku BGŻ BNP Paribas. Klienci będą mogli jednak skorzystać ze swoich kart płatniczych, zarówno w przypadku wypłat z bankomatów, jak i realizacji płatności kartą w sklepach.

Bank Zachodni WBK

W nocy z soboty na niedzielę prace konserwacyjne zostaną przeprowadzone w Banku Zachodnim WBK.

W godzinach 24:00-9:00 klienci nie będą mogli skorzystać z przelewów natychmiastowych. Niedostępne będą bowiem systemy za pomocą których są one realizowane, czyli BlueCash, Express Elixir oraz Przelew na telefon BLIK. Do godziny 7:00 nie będzie możliwe dokonywanie płatności w sklepach internetowych (Przelewy24) oraz korzystać z Blika. Przedstawiciele banku wskazują, że transakcje zlecone w tych godzinach zrealizujemy po godzinie 7:00. Ponadto, w godzinach 2:00-5:00 klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej.

Raiffeisen Polbank

Bank informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi w sobotę w godzinach 2:40-7:00 niedostępne będą: Mobilny Bank, Mobilny Portfel, R-Online, Biuro Maklerskie, R-Online Biznes, Wideo Doradca, moj.raiffeisenpolbank.com. Aplikacje umożliwiają między innymi dostęp do usług bankowych dzięki integracji ze smartfonem.

ING Bank Śląski

W nocy z niedzieli na poniedziałek w godzinach 24:00-5:00 prace serwisowe zaplanowano w ING Banku Śląskim. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów, a także aplikacji Moje ING mobile. Na liście widnieją także systemy: rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir, ING CardsOnLine. Ponadto, płatności BLIK oraz NFC, płatności Mastercard w telefonie. Nie będzie możliwości aktywowania kart, nadawania PIN i wykonania przelewu w ciężar rachunku kart kredytowych.

