Większość sposobów rozwiąże problem urodowej wpadki tylko czasowo, inne (np. szybką depilację) możesz na stałe wprowadzić do swoich pielęgnacyjnych rytuałów.

Złamany paznokieć

Sklej go. Nie masz specjalnego zestawu? Nie szkodzi. Wykorzystaj bibułkę z torebki ekspresowej herbaty. Wytnij z niej pasujący do złamanego paznokcia kształt, połóż na pomalowanej bezbarwnym lakierem płytce, dociśnij. Odczekaj 2-4 min, aż przeschnie i pociągnij po wierzchu tym samym lakierem. Po jego całkowitym wyschnięciu możesz sklejony paznokieć pomalować, jak wszystkie, kolorową emalią.

Sińce pod oczami, wyprysk

Zatuszuj korektorem. Cielisty ukryje cienie pod oczami, a zielony prześwitujące naczynka i zaczerwienione okolice pryszcza.

Przetłuszczone włosy

Odświeżysz je suchym szamponem. Nie masz go? Użyj mąki ziemniaczanej, która dobrze pochłania wilgoć i łój. Ok. 2 łyżeczek mąki umieść w czystej solniczce, z której wygodnie będzie wysypywać proszek w małych ilościach (to ważne!). Aplikuj go tuż przy nasadach, po kilku minutach wyszczotkuj włosy, aby pozbyć się jasnej poświaty z mąki.

Zbyt mocno wyskubane brwi

Przesadziłaś z modelowaniem łuków? Popraw ich kształt (zagęść) kredką dobraną do własnej kolorystyki. Nanieś ukośne kreseczki zgodnie z kierunkiem wzrostu brwi domalowując te, których brakuje. Przeczesz łuki, aby uporządkować włoski.

Zmęczone spojrzenie

Będzie wyglądać radośniej, gdy użyjesz eye-linera. Namaluj kreskę na 2/3 długości powieki tuż przy linii rzęs. Jej końcówkę wyciągnij w kierunku skroni i skieruj lekko w górę. Oczy będą wyglądały na wypoczęte i pełne uśmiechu.

Zbędne włoski

Usuń je kremem, jeśli masz sprawdzony (to zajmie ci tylko 3-5 min) lub zgol maszynką. Golenie nóg zajmie ci 5-10 min i nie grozi uczuleniem. Potrzebujesz jedynie odrobiny płynnego mydła lub żelu.



Ewa Adamiak

