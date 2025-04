Serwis jest online’ową emanacją miesięcznika „Uroda Życia”, adresowanego do kobiet w każdym wieku, poszukujących inspiracji, jakościowych treści i rzetelnej wiedzy psychologicznej.

-Od początku istnienia „Uroda Życia” skupiała wokół siebie silną społeczność inteligentnych czytelniczek, które cenią nas za pogłębione teksty, wyjątkowy dobór bohaterów i tematy społeczne, nieobecne w innych mediach kobiecych – mówi Sylwia Niemczyk, redaktorka naczelna miesięcznika i serwisu.

– Cieszę się, że od teraz możemy być jeszcze bliżej naszych użytkowniczek: mogą czytać, słuchać i oglądać nas wszędzie tam, gdzie jest im wygodnie, w swoim telefonie albo laptopie - dodaje Niemczyk.

Akcja #DZIĘKUJĘ

Uruchomieniu serwisu towarzyszy crossmediowa akcja #DZIĘKUJĘ #urodażycia. To pierwsza z kampanii społecznych i edukacyjnych, które realizuje redakcja serwisu Urodażycia.pl. W jej ramach, ludzie kultury, m.in. bohaterka majowego wydania „Urody Życia”, Martyna Wojciechowska, a także Tomasz i Anna Sekielscy, Magda Gessler, Sylwia Chutnik oraz Jerzy Stuhr, zachęcają czytelniczki do tego, by pielęgnowały w sobie uczucie wdzięczności i doceniały wsparcie, jakie otrzymują od innych ludzi.

– Naszą akcję planowaliśmy od kilku miesięcy. Obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, jeszcze wyraźniej widzimy, jak bardzo zależymy jedni od drugich i jak ważna jest umiejętność doceniania tego, co od siebie nawzajem dostajemy – mówi Niemczyk.

Chcemy realnie zmieniać świat wokół nas i wierzymy, że możemy to zrobić, dlatego zachęcamy użytkowniczki Urodażycia.pl, aby dołączały do naszych akcji i działały razem z nami.

Urodażycia.pl stawia na budowanie społeczności. To miejsce, gdzie każda kobieta znajdzie przestrzeń aby wyrażać siebie, rozwijać się, ale też odnaleźć i dawać wsparcie. W ramach „Urody Życia” funkcjonują już dwie grupy: " Książki życia" oraz "Łapiemy równowagę- pozytywna grupa wsparcia"

Serwis Urodażycia.pl startuje również z podcastami: „Słuchaj dla przyjemności”.

- Podcasty to nowe medium towarzyszące. Chcemy aby nasze użytkowniczki miały szansę być z nami, w różnych momentach swojego życia, w drodze do pracy, na zakupach, czy podczas biegania. Chcemy dać im chwilę wytchnienia w dowolnym momencie dnia, dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebują - podkreśla redaktorka naczelna.

„Uroda Życia” znana jest na rynku z wywiadów z wyjątkowymi ludźmi, które w serwisie będą pojawiać się w cyklach wideo. Pierwszy z nich to „Życiowe rozmowy” prowadzony przez Sylwię Niemczyk. W odcinku premierowym rozmawia z Joanną Luberadzką- Gruca, szefową charytatywnej fundacji „Polki Mogą Wszystko”.

Urodażycia.pl znajduje się w kategorii Styl życia w badaniach Gemius PBI Megapanel.