Czy nam się to podoba czy nie, intymna wydzielina to codzienność każdej z nas. Tuż po miesiączce jest ona przezroczysta lub lekko biaława, pozbawiona zapachu. Kilka dni przed owulacją śluz szyjkowy zmienia się – staje się klarowny, konsystencją przypomina białko jaja. W czasie owulacji natomiast traci gęstość i staje się bardzo śliski. Kolejny rodzaj wydzieliny pojawia się przed samym okresem – to zagęszczony czopowaty śluz, który po wyschnięciu jest biały lub żółtawy. Warto też wspomnieć, że ilość wydzieliny z pochwy zwiększa się w momentach stresu oraz wtedy, gdy nosimy ciasną bieliznę. Jeśli coś takiego zaobserwujemy warto zainwestować po prostu w bawełniane lub jedwabne majtki. Czasami to jednak nie pomaga – ilość wydzieliny zwiększa się, zmienia się jej zapach, konsystencja, dołączają do tego inne objawy. Sprawdź, co to może oznaczać.

Reklama

Grzybica pochwy

Objawy: Upławy są białe, gęste, serowate, konsystencją przypominają twarożek. Są raczej bezzapachowe i towarzyszy im silne swędzenie oraz pieczenie.

Nasze rady: Jeśli objawy nie są jeszcze bardzo nasilone, możesz podmywać się naparem rumianku i smarować się maścią z zawartością klotrimazolu (bez recepty). Warto dodatkowo zastosować probiotyk ginekologiczny (np. Lacibios Femina, Iladian). Jeżeli po 3 dniach problemy nie znikną, lub w krótkim czasie się powtórzą, trzeba iść do ginekologa.

Waginoza

Objawy: Upławy są obfite, szarobiałe o nieprzyjemnym rybim zapachu, a po wyschnięciu zmieniają kolor na żółty lub zielonkawo-żółty. Nasilają się po stosunku.

Nasze rady: Nie jest to choroba przenoszona drogą płciową. Najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do jej rozwoju jest zaburzona równowaga w mikroflorze pochwy. Lepiej nie leczyć jej na własną rękę – wywołują ją bakterie, wymaga więc podania antybiotyku dopochwowo lub dopochwowo i doustnie.

Rzęsistkowica

Objawy: Upławy są żółtozielone, pieniste, o nieprzyjemnym, ostrym zapachu. Pojawia się ból w czasie oddawania moczu, bolesność, zaczerwienienie i obrzęk sromu.

Nasze rady: Chorobę tę wywołuje pierwiotniak rzęsistek. Do zarażenia dochodzi najczęściej podczas współżycia osobą chorą. Rzęsistek potrafi też przetrwać kilka godzin np. na ręczniku, w saunie czy na desce klozetowej, dlatego nie można wykluczyć i takiej drogi zakażenia. W leczeniu stosuje się antybiotyki, dlatego konieczna jest szybka wizyta u ginekologa!

Reklama

Owulacja/nadżerka/mięśniaki

Objawy: Upławy są różowe, brązowe lub brunatne. Wyglądają jakby były lekko podbarwione krwią.

Nasze rady: Przyczyną różowych upławów może być owulacja – w czasie pęknięcia pęcherzyka Graafa, mogą pęknąć także okoliczne naczynka krwionośne, które zabarwiają śluz. Nieco ciemniejsza wydzielina bywa objawem nadżerki, polipów szyjki macicy, mięśniaków lub zmian hormonalnych. Żeby się upewnić się, że wszystko w porządku, lepiej wybierz się do lekarza.