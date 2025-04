Trudno sobie wyobrazić wakacje na domowej kwarantannie. Eksperci jednak przekonują, że sezon letni może osłabić SARS-CoV-2, a przynajmniej będziemy wiedzieć, jak koronawirus zachowuje podczas silnego nasłonecznienia.

Badacze mają nadzieję, że sezon letni przyniesie nieoczekiwaną korzyść. Według ich cieplejsza pogoda pomoże nam walczyć z pandemią koronawirusa, podobnie jak z wirusem grypy. Wstępne badania nad wirusem pokazują, że SARS-CoV-2 jest sezonowy - atakuje z początkiem grudnia, a kończący się z nadejściem lata.

Koronawirus jest odporny na wysokie temperatury

Koronawirusy lubią chłodne i wilgotne środowisko. Obecne na stole czy klamce mogą pozostawać zakaźne od 2 godzin do 9 dni, a w temperaturze ok. 4°C niektóre z nich mogą pozostać aktywne do 28 dni. Jedną ze wspólnych cech jest ich krótka żywotność, kiedy słupki rtęci wskazują 30-40°C.

Prognozy dotyczące wpływu wiosny na koronawirusa na razie nie do końca się sprawdzają. Zakładano, że wyższe temperatury oraz wietrzenie pomieszczeń wpłynie na zmniejszenie się rozprzestrzeniania SARS-CoV-19.

Wyższa temperatura może jednak mieć znaczenie w przenoszeniu wirusa drogą kontaktową, czyli na różnego powierzchniach wirus będzie żył krócej. Może się to przyczynić do mniejszej liczby zachorowań - mówił immunolog dr Paweł Grzesiowski.

Niestety, w kwietniu mamy do czynienia z najwyższą zachorowalnością na COVID-19. A co z latem? Nowe teorie wskazują, że jeśli nie wysokie temperatury, to promieniowanie słoneczne UV będzie miało negatywny wpływ na wirusa, który latem słabnie.

Mogliśmy obserwować ciągły, ale niewielki poziom transmisji koronawirusa latem, co może się odwrócić w zimie, jeśli nadal będzie duży wzrost zachorowań - powiedział Rob Aldridge, autor badania.

Magazyn Medical Daily opublikował zarys badań nad sezonowością koronawirusa, na podstawie których można wnioskować, że lato wpłynie na epidemię lub nawet ją zwalczy, niemniej jednak sezonowość wirusa każe mieć się na baczności. Drugą stroną medalu potencjalnego wyciszenia epidemii jest prawdopodobieństwo powtórzenia się aktualnego scenariusza w kolejny sezonie jesienno-zimowym. Taka sytuacja może trwać do czasu wynalezienia leku dla chorych na COVID-19 lub szczepionki na koronawirusa. Lato może uśpić przeciwnika, ale naszą czujność także.

