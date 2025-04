Już w maju rodziny uchodźcze z Czeczenii, Palestyny, Syrii, Tadżykistanu i Ukrainy korzystające ze wsparcia Fundacji Ocalenie wprowadzą się do nowych mieszkań w Warszawie. Niestety większość mieszkań jest prawie pusta i potrzebna jest pomoc w ich podstawowym umeblowaniu! Pomożecie?

Potrzeba następujących rzeczy:

12 łóżek z materacami (pojedynczych), lub rozkładanych sof/wersalek/kanap

8 pralek

7 lodówek

szafek kuchennych (w tym pod zlew) i blatów

6 stołów i 12 krzeseł

kloszy/żyrandoli/lamp/kinkietów

wieszaków/szaf/komód/szafek/półek do przechowywania ubrań itp.

4 umywalek i baterii łazienkowych

karniszy i firan/zasłon, lub rolet

pościeli: kołder i poduszek, oraz prześcieradeł i poszew na pościel

patelni i garnków nadających się do użyciu na kuchni gazowej

talerzy (każdego rodzaju), sztućców (każdego rodzaju), kubków, noży do krojenia

ręczników, ściereczek

Możecie przynosić również wszystkie inne drobne gadżety, które przydają się w domu. Oczywiście mogą być używane. Rzeczy można zostawiać w siedzibie Fundacji Ocalenie w Warszawie na ul. Kruczej 6/14a, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00 (z wyłączeniem majówki).

Jeśli macie do oddania meble lub wyposażenie, do których potrzeba specjalnego transportu, piszcie na: mieszkania@ocalenie.org.pl. Fundacja Ocalenie odezwie się do was i w okolicach 8 maja zorganizuje dla mebli jeden długi kurs po Warszawie od darczyńców do nowych domów.

Jedna z pierwszych kilkudziesięciu rodzin potrzebujących wsparcia mieszkaniowego wprowadziła się już do nowego mieszkania i nie boryka się już z chłodem, ściskiem, wilgocią i brakiem ciepłej wody. Teraz kolejne rodziny potrzebują pomocy.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o problemie bezdomności wśród uchodźców i uchodźczyń w Polsce, a także o tym, jaki Fundacja ma pomysł na jego rozwiązanie, wejdźcie na stronę programu Witaj w Domu.

O fundacji Ocalenie

Fundacja Ocalenie to organizacja pozarządowa. Działa od 2000 roku. Istnieje, aby wspierać migrantów w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu jego praw. Rocznie z pomocy Fundacja Ocalenie korzysta ponad 600 uchodźców i uchodźczyń w Polsce.