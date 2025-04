Czasy, kiedy studia i dyplom były gwarantem zdobycia wymarzonej posady dawno i bezpowrotnie minęły. Dzisiejszy rynek pracy jest bardziej wymagający, a od absolwenta uczelni oczekuje się zdecydowanie więcej niż 10 lat temu. Dziś podczas rozmowy rekrutacyjnej potencjalny kandydat wypytywany jest o zdobyte doświadczenie, umiejętności, znajomość języków i odbyte kursy. Tytuł magistra schodzi zaś na drugi plan. Jak sprostać wymaganiom rynku pracy?

Dlaczego od młodego adepta uczelni wymaga się tak wiele?

Wyobraź sobie, że co roku tysiące absolwentów opuszcza mury uczelni. Oczywiście każdy z nich chce znaleźć pracę w swoim wyuczonym zawodzie. Ale prawda jest taka, że rynek pracy nie jest wykonany tak elastyczny, by wszyscy absolwenci dostali posadę. Wygrywają najlepsi. Czyli którzy? Przede wszystkim ci, którzy nie przespali okresu studiów i już w czasie swojej edukacji pracowali dorywczo, odbywali staże, praktyki lub wolontariaty. Tylko jak to połączyć studia z pracą? Czy jest to możliwe?

Praca i studia równocześnie

Mówi się, że dla chcącego nic trudnego. Umiejętność organizacji czasu, a także dobre chęci to klucz do sukcesu. Ale to nie wystarczy. Studiując dziennie ciężko jest pracować od 9 do 17. Bo niby jak? Rozwiązaniem jest tak zwana praca zdalna, a więc możliwość pracy z innego miejsca niż firma. Tego typu rozwiązanie sprawdza się w przypadku takich zawodów jak chociażby dziennikarz, specjalista od marketingu, czy Public Relations, ale także w przypadku coachów, dietetyków, reseacherów, programistów, grafików, czy architektów.

Do pracy zdalnej z domu lub uczelni, przyda się na pewno dobry, szybki i mobilny ultrabook. Najlepiej cienki i lekki, by z łatwością włożyć go do torby i nie obciążać kręgosłupa. Do tego z mocną baterią, która pozwoli pracować przez kilka godzin. Ważne są też parametry. Idealny ultrabook dla pracującego studenta powinien być szybki, mieć duży dysk twardy i SSD, by urządzenie się nie zacinało i sprawnie działało. To ważne, gdy między wykładami próbujesz odpisać na maila, dokończyć projekt i uporządkować notatki z wykładów (równocześnie)!

Jaki ultrabook wybrać?