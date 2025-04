Zdalna praca w wielu branżach stała się w tej chwili codziennością. Nauka ze szkół także przeniosła się do domów uczniów i nauczycieli, którzy starają się jak mogą odnaleźć w tej nowej rzeczywistości.

Nie jest łatwo - barierą nie do przejścia okazuje się m.in. niedoposażenie gospodarstw domowych. Brakuje laptopów zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. W takich warunkach trudno wymagać realizowania podstawy programowej.

Kto może liczyć na laptopa?

Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji - do rozdysponowania jest pula ponad 180 milionów złotych. To, ile i jakiego sprzętu potrzeba, powinny oszacować samorządy, które będą wnioskować o środki.

Elektroniczne wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) będzie można składać od 1 kwietnia. Zakupione zostaną tablety, laptopy, a jeśli zajdzie taka potrzeba - także wykupienie mobilnego dostępu do internetu.

Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Włodarze gmin nie muszą jednak czekać do 1 kwietnia - jeśli już dziś wiedzą, że są istotne braki w wyposażeniu w sprzęt komputerowy, mogą zakupić go z własnych środków. Pieniądze za zakupy zostaną im zwrócone. Wniosek o środki na zakup sprzętu może złożyć każda gmina w Polsce.

Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy. - dodał minister cyfryzacji M. Zagórski.

180 milionów złotych na laptopy - skąd takie środki?

Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Są to środki zaoszczędzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Komisja Europejska wyraziła zgodę na to, by pieniądze przeznaczyć na doposażenie szkół, stąd szybka decyzja o tym, by zakupić potrzebny sprzęt.

O pieniądze może wnioskować każda gmina składając wniosek elektroniczny. Trudno powiedzieć, jaka będzie średnia wysokość puli do dyspozycji gminy, zależy to głównie od potrzeb. Jak jednak czytamy w dokumencie Ministerstwa Cyfryzacji - nie mniej niż 40 tysięcy złotych na gminę.

Nie podano, jakie parametry techniczne powinien posiadać sprzęt. Wskazano jednak, by zakupy umożliwiły pozyskanie jak największej ilości, by jak najwięcej uczniów mogło z niego skorzystać.

Po powrocie do szkół sprzęt ma nadal służyć placówkom do celów edukacyjnych.

