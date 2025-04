Pani Alina (matka ucznia, który pójdzie we wrześniu do 7 klasy szkoły podstawowej) podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na Facebooku, po przeczytaniu fragmentów podręcznika do religii „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa".

Jak informuje notka z tyłu podręcznika, został on opracowany w oparciu o program „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin". W atrakcyjny sposób przedstawia wartości, których młody człowiek pragnie, choć nie zawsze to sobie uświadamia. Poprzez zastosowane teksty literackie, doktrynalne oraz komentarze i ilustracje pomaga uczniowi zidentyfikować proponowaną wartość we własnym życiu.

O czym będą uczyć na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie?

Czy oby na pewno? W wypowiedzi Pani Aliny czytamy: