Niamh Baldwin ma 14 lat i mieszka w niedużym miasteczku w Kornwalii. Niedawno podjęła decyzję, która – zamiast zostać potraktowana jako wspaniały gest – przysporzyła jej mnóstwa problemów ze strony dyrektorki szkoły, do której chodzi.

Brak włosów to łamanie regulaminu szkoły?



Niamh – według jej mamy – jest wyjątkowo silną, odważną i niezwykłą dziewczynką. Udowodniła to, goląc włosy niemalże na łyso i oddając je na rzecz Little Princess Trust – organizacji, która wytwarza peruki dla dzieci chorych na raka. Ten niecodzienny, szczególnie jak na 14-latkę, gest nie spodobał się dyrektorce jej szkoły, Sarze Davey. Kobieta nakazała nastolatce nosić chustę na głowie tak długo, aż odrosną jej włosy. Według matki Niamh dziewczynkę odizolowano także od rówieśników.

Usłyszała, że jej włosy muszą być o centymetr dłuższe, niż obecnie, żeby mogła uczęszczać na lekcje z rówieśnikami! Niamh zawsze miała świetne relacje zarówno z rówieśnikami, jak i z nauczycielami, którzy zawsze bardzo chwalili ją i to, jaka jest grzeczna i wrażliwa. Czy fryzura miałaby to zmienić? To zwyczajna dyskryminacja! Zarówno ja, jak i nasza rodzina i przyjaciele jesteśmy dumni z zachowania Niamh i nie pozwolimy, żeby ktokolwiek karał ją z takiego powodu – napisała mama Niamh na Facebooku.

Póki co dyrektorka szkoły jest nieugięta. Uważa, że dziewczynka złamała zasady szkoły i musi ponieść karę, dodając, że gdyby poinformowała wcześniej o sowich zamiarach, władze szkoły odradziłyby jej to sugerując, by znalazła inną drogę pomocy dla potrzebujących dzieci. Dyrektorka powiedziała także, że porozmawia z matką Niamh i postara się znaleźć jakieś rozwiązanie tej trudnej sytuacji tak, by dziewczynka „mogła wrócić na lekcje tak szybko, jak to możliwe”.

To smutne, że brak włosów, szczególnie gdy zgolono je w dobrej wierze, według niektórych definiuje człowieka i musi wiązać się z jakąś karą. My jesteśmy zachwycone odwagą Niamh i mamy nadzieję, że przekona dyrektorkę szkoły do swoich racji.

A co wy sądzicie o geście Niamh?

