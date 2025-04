Gdy wybierasz się w podróż samochodem, przed wyjazdem koniecznie odwiedź serwis i zrób badanie techniczne. Dzięki temu masz szansę nie korzystać z pomocy drogowej. Polisa OC, jaką ma każdy kierowca jest bardzo ważna, ale nie wystarczająca w pewnych okolicznościach. Dlatego zastanów się nad ubezpieczeniem auto casco (AC) i assistance.

Co ci daje polisa AC

To ubezpieczenie gwarantuje odszkodowanie, w sytuacji gdy:

uszkodziłaś samochód, bo spowodowałaś wypadek;

samochód został uszkodzony przez nieznanego sprawcę lub sprawca zbiegł z miejsca wypadku;

lub sprawca zbiegł z miejsca wypadku; szkodę spowodowało zwierzę;

uszkodzenie powstało wskutek zdarzeń losowych (np. pożar, powódź);

(np. pożar, powódź); skradziono ci samochód.

Na wysokość składki ma wpływ m.in. wartość samochodu (im wyższa, tym większa stawka), wiek kierowcy, jego dotychczasowe doświadczenia. Bezszkodowa jazda jest premiowana zniżką, podobnie jak dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe.

Większość towarzystw stosuje obniżoną składkę, także wtedy, gdy jeżeli bierzesz na siebie część odpowiedzialności, godząc się na pokrycia części szkody (zwykle 10–20 proc.) z własnej kieszeni.

Warto wiedzieć. Niektórzy ubezpieczyciele oferują AC mini. Przy tym wariancie ochrona ubezpieczeniowa może obejmować tylko szkody całkowite, czyli takie, których koszt naprawy przekracza 70 proc. wartości pojazdu, uszkodzenia wynikające z pożaru i kradzieży. Mogą być wyłączone szkody polegające na kolizjach z pojazdami. Płacisz niską składkę, ale zwykle musisz mieć wysoki udział własny, co oznacza, że część odszkodowania pokryjesz z własnej kieszeni.

Assistance też się przyda

To ubezpieczenie można zwykle kupić w pakiecie z AC, bywa też dodawane do polisy turystycznej. Dzięki niemu pewność, że w razie wypadku czy awarii natychmiast otrzymasz pomoc:

techniczną - holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego ( w najtańszych polisach jest holowanie tylko na terenie Polski) , dowóz paliwa, drobne naprawy na drodze (np. wymianę przebitej opony),

- holowanie do najbliższego warsztatu naprawczego ( w najtańszych polisach jest holowanie tylko na terenie Polski) , dowóz paliwa, drobne naprawy na drodze (np. wymianę przebitej opony), medyczną - leczenie ambulatoryjne i hospitalizację kierowcy i pasażera,

- leczenie ambulatoryjne i hospitalizację kierowcy i pasażera, finansową - zakwaterowanie kierowcy i pasażera w hotelu, jeżeli naprawa samochodu nie może się odbyć w tym samym dniu.

Firmy ubezpieczeniowe mogą zastrzegać w umowach, że assistance nie działa, jeśli do awarii doszło np. w promieniu 20 km od miejsca zamieszkania. To oznacza, że właściwie nie możesz korzystać z pomocy w mieście, w którym mieszkasz! To ograniczenie można znieść za dodatkową opłatą.

Pamiętaj też że usługi assistance są zwykle limitowane, np. z holowania możesz skorzystać 3-4 razy w ciągu całego ubezpieczenia.

Uwaga! Niektóre towarzystwa nie ubezpieczają starych samochodów, gdyż jest większe ryzyko awarii.

Ważne. Zanim podpiszesz umowę, dokładnie ją przeczytaj, a zwłaszcza ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). W nich jest zawarty zakres ubezpieczenia, a także twoje prawa i obowiązki.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani domu