Kupujesz wodę? Wybierz Żywca. Masz ochotę na czekoladę? Sięgnij po Wedla. Dżem? Najlepiej Łowicz. Te marki zawsze będą kojarzyć się z polskością i dla wielu wciąż polskimi pozostają. Lidl o tym wie i naginając niepisane zasady, decyduje się promować niektóre na "tygodniu polskich marek". Problem w tym, że one już polskie nie są!

"Tydzień polskich marek" - jak Lidl nas oszukuje

Problem został dostrzeżony przez konserwatywny Klub Jagielloński, który złożył skargę do UOKiK na niemiecki dyskont. Popularna sieć dyskontów Lidl w tym tygodniu ruszyła z akcją "Tydzień polskich marek". Zdaniem Klubu Jagiellońskiego Lidl wprowadza klientów w błąd, bo wśród promowanych przez niego produktów są też marki należące do zagranicznych firm. Posłużyli się aplikacją "Pola", która określa "polskość" produktów na podstawie informacji dotyczących m.in. kraju rejestracji firmy, która je wytwarza, faktycznego miejsca produkcji czy kapitału, który za nią stoi. Wyszło na to, że Lidl promuje brandy należące do zagranicznych firm.

- Zrozumiałe, że w chwili renesansu patriotyzmu gospodarczego w Polsce zagraniczna sieć próbuje "ogrzać się" w cieple tego trendu. Nie ulega wątpliwości, że kampania może kolejny raz wprowadzić wielu konsumentów w błąd, reklamując cały szereg produktów zagranicznych, globalnych koncernów jako "polskie marki" - czytamy w liście podpisanym przez Piotra Trudnowskiego, członka zarządu Klubu Jagiellońskiego.

Polska marka czy polski produkt?

Woda mineralna Żywiec Zdrój jest produkowania w Polsce, ale należy do francuskiego koncernu Danone. Ptasie Mleczko i czekolada Wedel należą do Lotte o japońskim rodowodzie. Produkty marki Sokołów należą do duńskiego koncernu Danish Crown. Klub Jagielloński pyta, gdzie tu polski paszport tych marek, a Lidl się broni.

Lidl broni "Tygodnia polskich marek"

Sieć wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że podczas "Tygodnia Polskich Marek" oferuje "szeroki asortyment produktów, które powszechnie kojarzone są z polskością oraz które zostały wyprodukowane w Polsce. Znajdują się wśród nich m.in. artykuły firm takich jak: Henryk Kania, Piątnica, Sierpc, Bakoma, Mlekpol, Tymbark czy Herbapol". W oświadczeniu Lidl podkreśla, że "ponad 70 proc. obrotu firmy stanowią produkty od polskich dostawców".

- Cieszymy się z tego, że dzięki współpracy z Lidl Polska, nasi dostawcy tworzą nowe miejsca pracy oraz rozwijają nowe linie produkcyjne. Warto podkreślić również, że wspieramy także eksport produktów od polskich dostawców - tłumaczy firma.

Co zrobi prezes UOKiK? Czy przychyli się do wniosku Klubu o skrupulatne przypatrywanie się działaniom niemieckiego giganta? W końcu to, że produkt jest polski nie oznacza, że jest polską marką... Jak sądzicie?

