W tym roku modne kobiety na plaży... zbierają śmieci! Nowa inicjatywa zyskuje na popularności w mediach społecznościowych. Coraz więcej osób zamiast zamieszczać na Instagramie pozowane zdjęcia na tle morza, pokazuje fotki śmieci. Dowiedz się, na czym polega hitowa akcja i co zrobić, że stać się jej częścią.

Akcja „Podnieś 5” - o co chodzi?

Nowa moda polega na tym, aby podczas każdego pobytu na plaży znaleźć 5 śmieci (nie powinno być z tym problemu), a następnie wyrzucić je do kosza. Proste? Wręcz banalne! Im więcej osób dołączy do przedsięwzięcia, tym większa szansa, że w tym roku plażowanie będzie przyjemniejsze. Aby dołączyć do akcji, wystarczy wynieść z plaży 5 rzeczy (butelek po napojach, papierków po lodach etc.). Chcąc podzielić się dobrym uczynkiem z innymi, a tym samym przyczynić się do rozpowszechnienia inicjatywy, można zamieścić w mediach społecznościowych zdjęcie tego, do wynieśliśmy. Fotkę warto opatrzyć hasztagami #pickup5 #podnieś5 #plażabezśmieci #podnieśśmiecia.

Od niedawna w siłę rośnie nowy trend, który po prostu uwielbiamy! Podnieś przynajmniej 5 śmieci podczas opuszczania plaży. Wysiłek żaden, a wpływ ogromny. Pomożecie rozpowszechniać? - zachęcają twórcy portalu GoEhic.pl.

Inicjatywa z dnia na dzień zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród internautów. Wpis z prędkością światła rozchodzi się po internecie. W 2 dni zyskał prawie 13 tysięcy udostępnień! Akcję poparły również gwiazdy show-biznesu np. Agata Młynarska, która udostępniła na swoim profilu post z informacją o nowym trendzie.

Polki.pl są przekonane, że to moda, której warto ulec tego lata! Dołączysz?

