Ratownicy na każdym kroku ostrzegają przed groźnymi falami i prądami w Bałtyku. Apelują o rozwagę i kąpanie się w miejscach do tego wyznaczonych. Niestety, w ciągu ostatniego miesiąca nad polskim morzem doszło do kilku tragedii. A w miniony weekend utonęły kolejne dwie osoby. Pływały w niestrzeżonym miejscu.

„Wspomnienie twarzy tej dziewczynki nie daje mi spać”. Wstrząsające wyznanie ratownika z Darłówka

W Ustce utonęły dwie osoby

W sobotę 8 września dwóch mężczyzn – 41- i 79-letni – postanowili wykąpać się w morzu. Wybrali niestrzeżony odcinek plaży. W pewnej chwili spacerujący nieopodal turyści, zauważyli, jak mężczyźni się topią. Wezwali ratowników. Ekipa ruszyła skuterem na ratunek.

Ratownicy znaleźli w wodzie jednego z mężczyzn, przetransportowali go na brzeg, gdzie czekał na niego zespół ratowniczy. Niestety nie udało się go uratować. Gdy ratownicy dotarli do drugiego mężczyzny, był nie przytomny. Mimo reanimacji on też nie przeżył.

Policja zajęła się tą sprawą. Ma zbadać okoliczności tragicznego zdarzenia. „Będziemy wyjaśniać okoliczności śmierci tych osób” – zapowiedział w tvn24 nadkom. Robert Czerwiński ze słupskiej policji.

Wiadomo, że ofiary pochodziły w woj. łódzkiego i prawdopodobnie były rodziną.

Czarne statystyki utonięć

Podczas tegorocznych wakacji utonęło aż 188 osób – podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Większość ofiar śmiertelnych to mężczyźni. Najczęściej do utonięć dochodzi w woj. pomorskim.

O tym, jak niebezpieczny jest Bałtyk, zaczęto głośno mówić i przestrzegać, od tragedii w Darłówku. Przypomnijmy – 14 sierpnia utonęła trójka rodzeństwa – Kacper, Kamil i mała Zuzia. Dzieci kąpały się przy falochronie, kiedy mocno wiało i były duże fale. Woda porwała je. Nie udało się ich uratować.

