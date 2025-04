Fotografka z Nowego Jorku Danielle Guenther spędziła ponad dwa lata fotografując rodziny z dziećmi w ich domach i w zwykłych, codziennych sytuacjach. Ze zdjęć zaczął wyłaniać się temat przewodni – sytuacje, które wymknęły się spod kontroli. I to właśnie artystka chciała ująć w obiektywie aparatu. To, że prawdziwe rodzicielstwo nie jest ani piękne, ani poukładane. To często chaos i bałagan.

„Rodzicielstwo to niezły bajzel, ale jaki on potrafi być piękny” – mówi Danielle Guenther. Po opublikowaniu na swojej stronie internetowej i na Facebooku serii zdjęć z tą nieidealną i nieuporządkowaną stroną rodzicielstwa, fotografka zaczęła otrzymywać prośby od innych matek i ojców chętnych, by pokazać swój „domowy chaos”.

I w ten sposób powstały znakomite zdjęcia, które możesz obejrzeć w tej galerii.

