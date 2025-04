Metaliczne ubrania (i dodatki!) robią piorunujące wrażenie. I to nie tylko na czerwonym dywanie. Świetnie czują się również w wielkim mieście, w towarzystwie dżinsów ;)

Przygodę z błyskiem zacznij od dodatków. Najnowszy "Flesz" z supermodną torbą metaliczną w 3 kolorach do wyboru już w sprzedaży. Musisz ją mieć! Metaliczna torba to świetny dodatek do każdej stylizacji! Ta dołączona do dwutygodnika Flesz pomieści każdą rzecz, której potrzebujesz.