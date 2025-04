Wielofunkcyjny robot kuchenny to jeden z najważniejszych sprzętów w każdej kuchni. Co prawda, przeznaczony jest raczej dla leniuchów, dla tych, co nie lubią gotować, albo dla tych, którzy zwyczajnie nie mają czasu na codzienne pichcenie, ale nie da się ukryć - ułatwia życie.

Jak znaleźć ten idealny? Odkąd na rynku pojawił się słynny już Thermomix, każda miłośniczka gotowania zapragnęła go mieć w swojej kuchni. Robot wykonuje zadania aż 12 różnych urządzeń. Bez wysiłku łączy funkcje maszynki do mięsa, tarki, urządzenia do wyrabiania ciasta, trzepaczki, młynka, tłuczka i moździerza, urządzenia do lodów i sorbetów, miksera, szpikulca do lodu, młynka do kawy i przypraw.

Ideał? Prawie, bo cena zwala z nóg - za Thermomixa trzeba zapłacić prawie 5 tysięcy złotych. Mało kogo stać na taki wydatek.

Jeśli nadal marzysz o robocie kuchennym, zawsze możemy liczyć na dyskonty. W Lidlu pojawił się robot marki SilverCrest, który potrafi dokładnie to samo co Thermomix, ale jest od niego ponad 5 razy tańszy. Kosztuje 899 złotych.

Thermomix a robot kuchenny Silvercrest z Lidla

Thermomix korzysta z najnowocześniejszej technologii, umożliwiającej łączenie 12 urządzeń.

Funkcje:

ważenie,

miksowanie,

siekanie,

mielenie,

wyrabianie ciasta,

blendowanie,

gotowanie na parze,

ubijanie,

podgrzewanie,

mieszanie,

emulgowanie.

Dane techniczne

moc: 500 W,

kolorowy wyświetlacz LCD wskazujący: czas, prędkość, temperaturę i aktualną temperaturę duszenia,

2 lata gwarancji.

Dodatki:

aplikacja z przepisami Thermomix 2.0 na iPadzie i iPhonie,

książka kucharska z ok. 200 przepisami.

Funkcje robota SilverCrest z Lidla

Robot marki SilverCrest dostępny w Lidlu został odznaczony Laurem Konsumenta „Odkrycie 2016 roku". Pozwala na przygotowanie potraw w 15 minut. Zastępuje aż 9 urządzeń kuchennych.

Funkcje:

smażenia,

gotowania na parze,

ubijania,

emulgowania,

gotowania,

rozdrabniania,

siekania,

mieszania,

ugniatania,

miksowania,

blendowania,

ważenia.

Dane techniczne

moc: 800 W (miksowanie), 1000 W (gotowanie),

wyświetlacz LCD wskazujący: czas, prędkość, temperaturę i aktualną temperaturę duszenia,

3 lata gwarancji.

Dodatki:

książka kucharska z ok. 200 przepisami,

aplikacja z przepisami dostępna na AppStore oraz w Google Play.

1. robot kuchenny SilverCrest, cena 899 zł, 2. robot kuchenny Thermomix, cena od 4799 zł do 5199 zł

