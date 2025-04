Jednorożce i kucyki Pony

Kawiarnia The Unicorn Cafe, którą niedawno otworzono w Bangkoku, to chyba najbardziej kolorowe i baśniowe miejsce na świecie. Nie dość, że pełno tu kucyków Pony, kolorowych jednorożców czy tęczowych dodatków, to jeszcze jedzenie w niej serwowane to prawdziwa cukierkowa uczta.

Czego możemy tu spróbować? Na przykład tęczowego spaghetti, kolorowych napojów i tortów czy – zgodnie z nazewnictwem właścicieli lokalu – „jednorożowcowych” burgerów, które mają wetknięte na czubku jadalne rogi. Do tego oczywiście tona cukierków, wafelków i makaroników – oczywiście we wszystkich możliwych odcieniach fioletu, różu czy niebieskiego.

The Unicorn Cafe to miejsce, które w mig podbiło serca osób z całego świata, a zdjęcia w niej wykonywane zalały Instagram. Pełno na nich uśmiechniętych Tajek w różowych czy błękitnych szlafrokach z kapturami przypominającymi kucyki Pony, pochylonymi nad talerzami wypełnionymi lodami i innymi słodkościami. W kawiarni stoi zresztą szafa wypełniona przebraniami dla klientów – są w niej niezwykle kolorowe koszulki i… śpiochy dla dorosłych nawiązujące do bajki „My little Pony”.

Zresztą, co tu pisać – zobaczcie sami. Ale uwaga, te zdjęcia grożą zawrotami głowy – szczególnie, jeśli nie lubimy różu i wszechobecnych słodkości!