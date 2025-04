Amerykański konkurs „Birth Becomes Her 2018” został właśnie rozstrzygnięty. Zdjęcia, które wygrały, naprawdę zapierają dech w piersiach. Zobaczcie same.

Poród i macierzyństwo na fotografiach

W ramach „Birth Becomes Her 2018” przyznano nagrody w pięciu kategoriach: Macierzyństwo, Poród, Narodziny, Po porodzie i Karmienie piersią. W konkursie wzięło udział ponad tysiąc fotografii z całego świata, a oceniało je międzynarodowe jury. Na swoje ulubione zdjęcia mogły też głosować osoby postronne – to one zdecydowały, które z nich zdobędą nagrody publiczności.

Fotografie są w większości surowe, ale nie pozbawione uroku i nutki romantyzmu. Bije z nich macierzyńska (a często także ojcowska) miłość i oddanie. Wszystkie pokazują momenty, które sportretowane na nich matki będą długo pamiętać.

Które zdjęcia wygrały? Zobaczcie w naszej galerii i oceńcie, czy faktycznie jury dokonało dobrego wyboru!

