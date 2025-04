Według sondażu przeprowadzonego kilka lat temu przez CareerBuilder.com aż 43% respondentów, którymi byli amerykańscy pracownicy biur, w ciągu badanego roku przybrało na wadze. Najczęściej wśród osób, które przytyły, były kobiety (50% w stosunku do 39% mężczyzn). Wydaje się, że tycie nie jest zależne od narodowości (wyniki takiego badania przeprowadzonego w Polsce mogłyby być podobne), lecz od zawodu, który decydujemy się wykonywać.

Siedzę i się stresuję

Praca siedząca, mała ilość ruchu, a do tego dużo stresu to mieszkanka wybuchowa: nie dość, że niszczy nasze zdrowie, to jeszcze sprawia, że szybko zyskujemy na wadze. To, czy przytyjemy, zależy oczywiście od wielu czynników, praca jest jednak jednym z tych bardziej znaczących. Spędzajmy w niej wszak wiele godzin dziennie, często więcej niż osiem w ciągu doby. To, co robimy w tym czasie, nie może więc być bez znaczenia dla naszego wyglądu i samopoczucia.

Najgorsze pod tym względem są zawody, w których spędza się dużo czasu za biurkiem – szczególnie, jeśli nie ma się możliwości robienia częstych przerw, wstawania i rozprostowywania nóg. Taki tryb życia nie tylko powoduje, że z roku na rok możemy ważyć coraz więcej, ale też może przyczyniać się do wielu poważnych chorób i schorzeń, w tym związanych z układem krążenia i kręgosłupem.

O których zawodach mowa? Zapraszamy do naszej galerii.

