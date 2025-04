Robienie codziennych zakupów, choć wydaje się czynnością rutynową i najłatwiejszą pod słońcem, często przysparza większych lub mniejszych zmartwień. Co kupić, w jakiej ilości, a może to też się przyda? Na to jest promocja, ale tamto wolę jednak bardziej…W efekcie w koszyku często lądują produkty, które niekoniecznie są potrzebne, a część z nich z różnych powodów nie zostanie spożyta i niebawem wyląduje w śmietniku…

Reklama

Kupować, spożytkować, byle nie marnować!

Wszechobecny konsumpcjonizm, pęd za rzeczami materialnymi i szybkie tempo życia często składają się na negatywny efekt: kupujemy dużo, tu i teraz, często bez przemyślenia. To prosty krok do marnowania żywności. Pojawia się coraz więcej pytań o to, jak skutecznie zapobiegać zjawisku marnowania żywności i przy okazji pieniędzy. Powszechny dostęp do rozmaitych dóbr, przyciągających naszą uwagę i kuszących w różny sposób, to wbrew pozorom dość niebezpieczna pułapka, która powoduje, że kupujemy to, czego nie potrzebujemy, wydając pieniądze, na których nadmiar zwykle nie narzekamy. Polacy najczęściej wyrzucają pieczywo, wędliny, owoce oraz warzywa. Czy istnieje skuteczny sposób na to, aby kupować tylko to, po co naprawdę przyszliśmy i co jest niezbędne?

Planowanie = niemarnowanie!

Jednym z najlepszych sposobów na kupowanie tego, co najważniejsze, jest planowanie. Wyruszenie do sklepu z listą potrzebnych produktów, która powstała po zrewidowaniu zawartości lodówki sprawia, że kupujemy nawet o 1/3 mniej, niż w przypadku spontanicznych zakupów. Za powodzeniem każdego działania kryje się dobra strategia, a sukcesywnie pielęgnowany plan staje się w końcu odruchem. Aplikacja mobilna Taste&Share marki Electolux to próba odpowiedzi na główny problem współczesnych społeczeństw: marnowanie żywności powodowane przed nadmierny konsumpcjonizm.

Aplikacja Share & Taste – pomysł na to, jak marnować mniej jedzenia!

Aplikacja pod szyldem Electrolux powstała z myślą o ułatwieniu procesu zakupów, ale także po to, by zmobilizować do zminimalizowania ryzyka marnowania żywności, uświadomić pewne procesy, a także wyzwolić zachowania ułatwiające codzienne funkcjonowanie, jak również pewną etykę postaw procentujących w przyszłości. Czy wiesz, że dzięki niewielkim modyfikacjom, możemy zyskać nawet 100 darmowych posiłków w ciągu roku? To łatwe do zrealizowania, choć brzmi niewiarygodnie! Jak to działa?

Share & Care – jak nie marnować jedzenia?

Premiera animacji o racjonalnym robieniu zakupów rozpoczyna cykl video-porad z wytycznymi, których warto trzymać się przed wejściem do sklepu. Dzięki nim o wiele łatwiej będzie świadomie unikać sytuacji przyczyniających się do marnowania żywności. Mechanizm takiego działania jest wbrew pozorom bardzo prosty i wymaga oswojenia się z kilkoma trikami.

Jak racjonalnie robić zakupy?

W przypadku zmiany podejścia do robienia zakupów, nie ma potrzeby wprowadzania modyfikacji małymi kroczkami. Zapamiętaj 5 zasad, które w połączeniu dają satysfakcjonujące efekty – zauważysz je już przy kolejnych zakupach! Jak kupować, by nie marnować?

Zjedz, zanim pójdziesz na zakupy



Podstawowym błędem przy robieniu zakupów jest wybieranie się na nie z pustym żołądkiem. Jako, że „jemy oczami”, to w koszyku często ląduje mnóstwo produktów ładnie wyglądających, kuszących zapachem czy dlatego, że po prostu je lubimy – a kupujemy, bo jesteśmy głodni.

Planuj tygodniowe menu

Dobry plan, to podstawa. Lepiej wybrać się raz w tygodniu na większe zakupy (na przykład do marketu) i kupić składniki na posiłki, które planujemy zrobić w ciągu najbliższych kilku dni, niż kupować na oślep: trochę tego, trochę tamtego, a może to, bo nie wiem, na co będę mieć ochotę...

Lista zakupów

Pamięć bywa bardzo zawodna. Dlatego zrobienie sobie listy zakupów ma dwie zalety: niweluje problem kupowania tego, co wpadnie w ręce, a po drugie pozwala na szybką kontrolę, ile rzeczy trafiło do koszyka nadprogramowo i można od razu zweryfikować, co można odłożyć.

Czytanie etykiet produktów

„Wezmę, to się zje” – to najczęstsza przyczyna wkładania do koszyka niepotrzebnych produktów: bo akurat jest promocja, masz ochotę, rzuciło się w oczy…Etykiety poszczególnych produktów to prawdziwa instrukcja obsługi, mówiąca, w jakich warunkach i jak długo można przechowywać produkt. Pozwoli to na odsianie tych z krótkim terminem, których prawdopodobnie nie użyjesz przed jego końcem.

Sprawdzanie daty ważności

Promocje to najczęstsza pułapka, w jaką wpadamy na zakupach. Obniżki cenowe najczęściej obowiązują na produkty, które mają krótki termin ważności, a sklep chce pozbyć się takiego towaru. Kupując 4 produkty w cenie dwóch tak naprawdę nie zawsze zyskujesz 4 – a przepłacasz za dwa, których wcale nie potrzebujesz i prawdopodobnie wyrzucisz je po terminie ważności.

Kiedy przyrządzisz za dużą porcję

Przygotowanie porcji większej, niż jest się w stanie zjeść, zdarzyło się pewnie każdemu. Zazwyczaj taki niezjedzony posiłek po 2-3 dniach ląduje w koszu na śmieci (w optymistycznym wariancie – w misce psa). Marnowanie żywności poprzez jej wyrzucanie jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Aplikacja mobilna Taste & Share ma w tym pomóc: umożliwia wymianę, przyjęcie i oddanie jedzenia innym, również korzystającym z aplikacji osobom. To platforma komunikacji, która ma motywować i podpowiadać dobre scenariusze. Wystarczy się zalogować i wybrać najlepszą dla siebie opcję. Dziel się, nie marnuj!

Reklama

Zobacz także:

Czym naprawdę jest żywność naturalna?

Czy żywność ekologiczna jest naprawdę zdrowsza?

Jakie jedzenie szkodzi najbardziej?