Czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami" jak zawsze pełen emocji! O kryształową kulę walczyło 8 par. Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino, Paulina Chylewska i Jacek Jeshke, Dominika Gwit i Żora Korolyow, Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska, Marcin Korcz i Wiktoria Omyła, Natalia Szroeder i Jan Kliment, Monika Mariotti i Rafał Maserak, Mariusz Kałamaga oraz Valierija Żurawlewa. Występy oceniało jury w składzie: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski, Michał Malitowski i Beata Tyszkiewicz. Zobacz, jak poszło uczestnikom programu, ile zdobyli punktów i kto opuścił show!

Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska

Jako pierwsi wystąpili Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska. Para została oceniona bardzo kiepsko. Iwona Pavlović powiedziała: "Cała cha-cha na zgiętych kolanach mnie nie interesuje." Para zdobyła tylko 27 punktów!

Dominika Gwit oraz Żora

Kolejną parą była Dominika Gwit oraz Żora. Fokstrot bardzo się spodobał, chociaż Andrzej Grabowski ocenił całość występu jako "nudy na pudy". Kreacja Dominiki i jej cały look zachwycił jury. Beata Tyszkiewicz powiedziała nawe: "Pani Dominiko, jest pani najbardziej apetyczną jagodzianką, jaką widziałam." Występ został oceniony na 31 punktów.

Natalia Szroeder i Jan Kliment

Około 20.43 na scenie pojawiali się Natalia Szroeder i Jan Kliment. Para otrzymała maksymalną ilość punktów. "Byliście jak błyskawica" - mówiła Beata Tyszkiewicz.

Monika Mariotti i Rafał Maserak

Monika Mariotti i Rafał Maserak zachwycali rumbą, którą zatańczyli do piosenki "Power of love". Ona w czarnej sukni uwiodła jury i widzów. On wyglądał jak prawdziwy macho. Para zdobyła 33 punkty.

Paulina Chylewska i Jacek Jeschke

Taniec Pauliny Chylewskiej i Jacka Jeschke spowodował, że sam Andrzej Graboski skomentował to w następujacy sposób "Ciarki mi przechodziły". "Jesteś piękna ustawiona w ramie" - dodała Iwona do Pauliny. Para zdobyła 37 punktów.

Mariusz Kałamaga i Valierija Żurawlewa

Mariusz Kałamaga oraz Valierija Żurawlewa zatańczyli wspaniałą ch-chę. Zdobyli łącznie 32 punkty.

Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino

Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino zdobyli 30 punktów. Para została doceniona przede wszystkim za technikę oraz piękny i powabny wygląd.

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła tańczyli taniec współczesny. Iwona Pavlović powiedziała: "Ja tu lekko przysypiałam". Para zdobyła łacznie 30 punktów oraz dodatkowe 3 punkty za drugą konkurencję (jive).

Ostatnia konkurencja

To konkurencja, w której wszystkie pary tańczyły razem na parkiecie. Jury miało wybrać osoby, które zatańczyły najgorzej. Jako pierwsza z parkietu zniknęła Paulina i Jacek. Następnie Iwona i Stefano, Mariusz i Valerija, Monika i Rafał, Michał i Agnieszka, Dominika i Żora, a potem Natalia Szroeder i Jan. Konkurencję zwyciężyli Marcin i Wiktoria, co dało im dodatkowe 3 punkty i 4. miejsce w klasyfikacji.

Kto odpadł z programu?

Decyzja telewidzów z programu odpadli Paulian Chylewska i Jacek Jeshke.