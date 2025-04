Dla zwolenników przejazdów kolejowych pojawił się szereg ciekawych propozycji. I to bardzo przystępnych cenowo.

Wcześniej – taniej

Dzięki promocji "Wcześniej Taniej" możesz sporo zaoszczędzić. Im dłuższy termin do wyjazdu, tym mniej zapłacisz za bilet. Najpierw sprzedawane są bilety z 30. proc. bonifikatą (od 30 do 15 dni przed podróżą), potem z 20-proc. (14–7 dni przed podróżą), na końcu z 10. proc. ulgą. Oferta dotyczy podróży w 2 klasie, na dowolnej trasie krajowej wszystkimi pociągami InterCity – Express InterCity (EIC), Express Intercity Premium (EIP), InterCity (IC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK).

W promocji Super Promo podróż pociągiem EIP (Pendolino) i Expressem Intercity kosztuje 49 zł. Tyle zapłacisz za przejazd z Krakowa, Katowic, Poznania i Trójmiasta do Warszawy. Za 10 zł więcej pojedziesz z Wrocławia do stolicy. Do cen przysługują ulgi ustawowe.

Na weekendy

Jeśli nie masz urlopu, wykorzystaj na podróże soboty i niedziele.

Kupując bilet weekendowy InterCity, możesz podróżować do woli pociągami TLK i IC. Wersja MAX, uprawnia do korzystania z wszystkich pociągów InterCity. Bilet jest ważny od godz. 19 w piątek do godz. 6 w poniedziałek. Podróż 1 kl. kosztuje 109 zł lub 247 zł (MAX), a 2 klasą – 79 zł albo 154 zł (MAX). Pamietaj, że bilet weekendowy jest imienny. Musisz na nim wpisać swoje dane i mieć ze sobą dowód tożsamości.

Bilet turystyczny i mini turystyczny to oferta Przewozów Regionalnych. Uprawnia do podróży bez ograniczeń od godz. 18:00 w piątek do godz. 6 w poniedziałek. Bilet turystyczny kupisz za 45 zł. Obowiązuje w pociągach REGIO, Arriva RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Śląskich , Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Za mini bilet zapłacisz 39 zł, ale możesz nim podróżować wyłącznie pociągami REGIO.

W grupie raźniej

Ty i raz dwa trzy. Kupujesz bilet normalny (lub ze zniżką) a towarzyszące ci osoby (maksymalnie trzy) –nawet do 30 proc. taniej. Możecie podróżować pociągami: REGIO w całym kraju, interREGIO (na trasie Łódź – Warszawa) oraz osobowymi pociągami Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich i Kolei Wielkopolskich.

Bilet rodzinny okaże się przydatny, jeśli planujesz podróż z bliskimi (2–5 osób)przy czym jest z wami dziecko, które nie ukończyło 16 lat. Wtedy wszyscy dostaniecie 30 proc. zniżki. Oferta obowiązuje w 1. i 2 klasie pociągów EIP, EIC, IC lub TLK. Trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka.

Pociągiem po Europie

Chcesz zwiedzać Europę? Umożliwia to międzynarodowy bilet Interrail. Płacisz raz i podróżujesz, ile chcesz zgodnie z wykupioną opcją. Możesz zdecydować się na podróż po jednym kraju – "One Country Pass" lub przez kilka państw "Global Pass" (upoważnia do przejazdu w 30 krajach). Wybierając pierwszą opcję, możesz kupić bilet na 3, 4, 6 albo 8 dni przejazdów do wykorzystania w ciągu miesiąca.Jeżeli chcesz odwiedzić kilka krajów, wybierz bilet continuous (ważny 15, 22 dni lub miesiąc) albo flexi – ważny 5 dni (w ciągu 15 dni lub 7, 10 i 15 dni w ciągu miesiąca). Cena biletu zależy od wybranej opcji. Szczegółowe informacje znajdziesz na www.intercity.pl.

Uwaga! Interrail Global Pass uprawnia także do korzystania z oferty promów kursujących między Grecją a Włochami.

Warto wiedzieć

Wybierasz się na Światowe Dni Młodzieży? W zależności od tego, gdzie chcesz podróżować,. możesz kupić bilet : jedno-, trzy- i siedmiodniowy. Obszar, na którym obowiązują bilety, został podzielony na cztery strefy taryfowe A, B, C, D. Przykładowe ceny: bilet jednodniowy na jedną strefę kosztuje 7 zł, na wszystkie 20 zł; trzy dniowy odpowiednio 19 i 54 zł; siedmiodniowy – 40 i 112 zł. Szczegółowe informacje na www.przewozyregionalne.pl.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

