Małe dziecko kosztuje. I to sporo. Wszyscy rodzice wiedzą, że największą ilość pieniędzy pochłaniają... pieluchy. Nawet, jeśli na bieżąco uzupełniacie zapasy - z okazji zbliżającej się promocji, warto ich zrobić jeszcze więcej. Gdzie i kiedy będzie można kupić pieluchy w atrakcyjnie niskich cenach?

Najnowsza akcja rabatowa dotyczy sklepów Lidl w całym kraju. Promocja „Kup 2 zapłać mniej" to znany wszystkim chwyt reklamowy, na którym zyskuje i dyskont i klient.

Dla przykładu: w opakowaniu, które kosztuje 18,99 zł jest 50 pieluch (przy zakupie dwóch sztuk). Wychodzi na to, że cena za jedną pieluszkę to 38 groszy. To bardzo dobra cena, prawda?

W ofercie znajdziecie różnej wielkości opakowania dla dzieci w różnym wieku. Oprócz pieluch dostępne będą również kosmetyki i akcesoria dla dzieci. Promocja trwa od 14 sierpnia.