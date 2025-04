Wciąż trwa maślany kryzys, który sprawia, że za kostkę masła musimy obecnie płacić przynajmniej 6 złotych. Taniej póki co jest tylko w jednym sklepie. O dziwo nie chodzi wcale o żaden popularny dyskont…

Taniej na Orlenie

W większości sklepów masło kosztuje od 6 do nawet 8 złotych. Dla wielu Polaków stało się już towarem niemalże luksusowym, co sprawia, że (jak podaje Wirtualna Polska) w niektórych sklepach można natknąć się na kartki informujące, że na jednego klienta przypadają tylko dwie kostki masła lub że można je znaleźć tylko przy kasie. Wzrost cen zauważalny jest w prawie wszystkich sklepach, okazuje się jednak, że w jednym, mało znanym, masło kupimy o wiele taniej.

Chodzi o niezbyt popularne sklepy „O!Shop” należące do Orlenu, w których masło kosztuje znacznie mniej – a dokładnie 4,90 zł za standardową kostkę 200 g (masło Łaciate). To naprawdę duża różnica w porównaniu do, na przykład, 6,98 zł w Auchan czy 7,19 zł we Frisco.pl.

Jak podaje Wirtualna Polska, różnica w cenie wynika z tego, że zapasy masła do „O!Shopu” zakupiono jeszcze przed podwyżką i dlatego są one dużo tańsze. Tak przynajmniej uważają pracownicy sklepu. Co ciekawe, klienci, którzy dowiadują się o tym, że przy stacjach Orlen masło jest tak tanie, często przyjeżdżają tylko po ten konkretny towar, kupują wiele sztuk na raz i nawet nie tankują.

Jesteśmy ciekawe, na jak długo w sklepach przy stacjach Orlen starczy towaru i kiedy sieć zacznie sprzedawać masło po wyższych cenach.

Z OSTATNIEJ CHWILI: na niskie ceny w sklepach przy stacjach Orlen zareagowała Biedronka. W tym dyskoncie w piątek 3 listopada będzie można kupić masło za 4,99 zł. Z promocji klienci korzystają masowo, podobno kostki masła błyskawicznie znikają z półek...

