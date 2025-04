- Status mojego związku z modą bez dwóch zdań określiłbym jako... „to skomplikowane”. Objawienie Polsce w 2013 roku genialnego duetu szwajcarskich projektanów Shlezwiga i Holsztajna odmieniło moje życie i tak oto po 3 latach walki z własną prokrastynacją (to taka choroba, polegająca na odwlekaniu wszystkiego na święto nigdy) powstała ona - TAKA AKCJA. Akcja jest taka, że zrobiliśmy ciuchy, które brałbym z półki jak Polonez olej. Ba, ubrałbym jeszcze całą chatę bo to marka rodzinna. W każdej kolekcji dbamy o kobiety świadome swojej zajebistości, facetów świadomych zajebistości swoich kobiet i najzajebistrze dzieci świata. TAKA AKCJA! – w taki dość niecodzienny, ale typowy jak dla siebie sposób, Filip zachęca do odwiedzania swojego brandowego sklepu.

Taka akcja otworzyła się w przeddzień wigilii świąt Bożego Narodzenia na ul. Kopernika 6 w Warszawie. Za ladą stanął nie kto inny, lecz Filip we własnej osobie, który doradzał i osobiście pakował prezenty.



Taka akcja to koszulki (ceny od 69 zł), bluzy (od 199 zł) oraz longsleevy z zabawnymi nadrukami stylistyką nawiązującymi do lat PRL-u. „Całe życie na relaksie”, „Jestem turbo”, czy „Taka akcja” mają nie tylko dobrze się nosić, ale wywoływać też uśmiech i napędzać pozytywną energię. Znając napęd Filipa, w jednej koszulce kryje się moc porównywalna z paliwem atomowym! My jesteśmy na tak!

Sklep internetowy ma ruszyć w styczniu. Więcej szczegółów na fanpejdżu.

