Ia Ostergren to szwedzka modelka, która światową sławę zyskała z powodu niezwykle długich nóg. Ta 35-latka i mama dwójki dzieci, jest posiadaczką najprawdopodobniej najdłuższych nóg na świecie, które mierzą przeszło 108 cm!

Proporcje ciała Ii zaskakują wszystkich, którzy obserwują jej profil na Instagramie. A warto zaznaczyć, że grono followersów jest dość duże - liczy bowiem już 164 tysiące osób.

Ia Ostergren - modelka z najdłuższymi nogami na świecie?

Rzadko kiedy zdarza się, by kobieta miała tak niespotykane proporcje ciała (nie wspominając już o idealnie wyrzeźbionych mięśniach i godnej pozazdroszczenia wąskiej talii). Ale w przypadku Ii Ostergren nie mogło być inaczej - codziennie trenuje na siłowni pod okiem najlepszego trenera personalnego, który jest jej mężem.

Nogi tej szwedzkiej modelki są dłuższe o ok. 15 cm od nóg przeciętnej kobiety. I niestety żadna z nas tego nie wypracuje na siłowni, to wszystko to kwestia genów. Dla lepszego zobrazowania proporcji Ii zaznaczamy, że modelka ma raptem 178 cm wzrostu.

Jesteście ciekawe, jak w pełnej krasie wygląda posiadaczka tak długich nóg? Zdjęcia pochodzące z jej profilu na Instagramie znajdziecie w naszej galerii. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zapraszamy na oficjalny profil Ii. Tam znajdziecie mnóstwo zdjęć modelki w skąpych strojach lub w samej bieliźnie, które to jeszcze bardziej podkreślają niespotykane proporcje jej ciała.

