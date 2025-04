3 z 5

„57 sekund zajęło mi usunięcie na tym zdjęciu wszystkich rzeczy w moim wyglądzie, których teoretycznie mam nienawidzić. Możemy tak łatwo za dotknięciem jednego przycisku zmieniać część nas. Filtry poprawiające wygląd skóry, programy do obróbki zdjęć. Większość ludzi publikuje swoje zdjęcia, gdy je poprawi, ulepszy. Mam do was apel – spróbujcie to zmienić. Wrzucajcie swoje zdjęcia bez filtra – wasze włosy, oczy, nos, cellulit, rozstępy, blizny, trądzik, fałdki są w porządku”. Podoba wam się podejście Lisy? Na następnym zdjęciu z córkami.