Kiedy pomyślimy o najpopularniejszym napoju na całym świecie, jedną z pierwszych myśli jest oczywiście Coca-Cola. Słodki, gazowany napój sprzedaje się co roku w miliardach butelek. I chociaż producenci co i rusz zaskakują nas nowymi wariantami smakowymi coli, wszystko zaczęło się od klasyki.

Jak powstała Coca-Cola?

W 1886 roku farmaceuta J.S. Pemberton opracował napar na bazie liści koki i orzechów koli. Pierwotnie mieszanka była koloru zielonego i miała być lekarstwem wspomagającym proces trawienia. Nazwę Coca-Cola i kultowe logo stworzył F.M. Robinson, wspólnik i księgowy Pembertona.

Wkrótce napój poznał cały świat i stał się ikoną popkultury. Co ciekawe, to właśnie koncern Coca-Coli odpowiada za współczesny wizerunek... Świętego Mikołaja! To w ich reklamach pojawił się po raz pierwszy jako dziadek z długą, białą brodą, ubrany w czerwony kostium.

Dziś wiele mówi się o szkodliwości Coca-Coli dla zdrowia, szczególnie wysokiej zawartości cukru. Mimo to cola jest wciąż najpopularniejszym napojem gazowanym, którego smak odwzorować próbują dziesiątki innych marek.

