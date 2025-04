Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnich tygodniach sprawił, że rząd zdecydował się na ponowne wprowadzenie obostrzeń sanitarnych w całym kraju. Polacy zastanawiają się, czy grozi nam całkowity lockdown i kwarantanna narodowa, taka jak miała miejsce w marcu, na samym początku epidemii.

Michał Dworczyk z kancelarii premiera powiedział w rozmowie z TVN24, że rząd rozważa różne modele walki z koronawirusem.

Nie wykluczamy żadnego scenariusza oczywiście. Ale jeżeli chodzi o ten twardy lockdown, to rząd zrobi wszystko, żeby go uniknąć. Dlaczego? Dlatego, że wiemy jakie będzie to miało konsekwencje dla gospodarki

- powiedział Dworczyk