Złoto

Skutecznie walczy ze zmarszczkami, wspomaga naturalną regenerację skóry. Poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz jej nawilżenie. Ma silne właściwości antyoksydacyjne – aktywnie neutralizuje wolne rodniki przyspieszające starzenie się skóry, jak również likwiduje skutki ich działania. Złoto dodaje się i do kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych (np. fluidów przeciwzmarszczkowych) przeznaczonych do cery z pierwszymi oznakami starzenia, także dojrzałej i ziemistej, pozbawionej blasku.

Srebro

Działa bakteriobójczo, ściągająco, normalizująco. Tworzy na skórze rodzaj tarczy, która zapobiega tworzeniu się poważniejszych stanów zapalnych. Regeneruje i nawilża naskórek, łagodzi podrażnienia. Sprawdza się w preparatach do cery z tendencją do przetłuszczania się, z punktowymi wypryskami oraz trądzikowej. Korzystnie wpływa na skórę bardzo wrażliwą (także atopową), pomaga w walce z łojotokiem skóry głowy. Dzięki właściwościom antybakteryjnym (i przeciwgrzybicznym) srebro jako składnik sprayu rozpylonego pod pachami lub na stopy zapobiegnie powstawaniu przykrego zapachu.

Platyna

Rozjaśnia przebarwienia zarówno powstałe po opalaniu, jak i te, które pojawiają się wraz z wiekiem (w wyniku fotostarzenia się skóry) oraz blizny pozostałe po trądziku. Obkurcza włosowate naczynia krwionośne, poprawia stan cery ze skłonnością do tworzenia się "pajączków".

Metale szlachetne znajdziesz nie tylko w gotowych preparatach. Możesz je kupić w sklepach z kosmetyką naturalną. Płatki srebra to wydatek ok. 30 zł/10 sztuk, złota ok. 60 zł/10 sztuk; na srebro, platynę, złoto koloidalne w postaci nanocząsteczek zawieszonych w demineralizowanej wodzie wydasz ok. 38-100 zł/250 ml. Wystarczy rozkruszony płatek lub kilka kropel preparatu dodać do "zwykłego" kosmetyku, by spotęgować jego pielęgnacyjne działanie.



Ewa Adamiak

