Od samego początku pandemii koronawirusa, naukowcy z całego świata pracują nad lekami i szczepionkami, które pozwolą nam opanować panującą sytuację i powstrzymać śmiercionośną chorobę. Okazuje się, że po wielu tygodniach trafili na prawdziwy przełom.

Kiedy będzie dostępna szczepionka na koronawirusa?

Badacze z Oxford University w Wielkiej Brytanii w rozmowie z „The Times” przyznali, że szczepionka na koronawirusa może trafić do obiegu już tej jesieni. Zespoły lekarzy i biologów pracują nieprzerwanie przez całą dobę, by wyprodukować serię skutecznych zastrzyków najszybciej, jak to tylko możliwe.

Sarah Gilbert, która odpowiada za pracę zespołu naukowców, pokłada w szczepionce ogromne nadzieje. Kobieta szacuje, że skuteczność specyfiku opracowanego w ich laboratorium to ponad 80%. Co więcej, jeśli zespół nie zwolni swojej pracy, szczepionka trafi na rynek tuż po wakacjach, czyli na początku września.

Myślę, że istnieje duża szansa, że zadziała w oparciu o badania, które zrobiliśmy. To nie tylko przeczucie, dałabym 80% szans – powiedziała badaczka

Gilbert przyznaje jednak, że nie może zagwarantować, że ich szczepionka zadziała na 100% osób, którym zostanie podana. Jest jednak ogromne prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie. Zespół planuje rozpocząć testy na ludziach w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jest to jednak ograniczone panującymi w Wielkiej Brytanii obostrzeniami rządowymi i społeczną izolacją.

Koronawirus na świecie - aktualne statystyki

Na dzień 12 kwietnia na całym świecie potwierdzono 1,7 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło 109 tys. pacjentów, z kolei zdrowie odzyskało już prawie 500 tys. osób.

Krajem, gdzie sytuacja epidemiologiczna jest obecnie najtrudniejsza są Stany Zjednoczone. Wirus rozprzestrzenia się tam niezwykle szybko. W ciągu zaledwie kilku tygodni zachorowało tam 530 tys. osób, z kolei śmierć poniosło 21 tys. z nich.

Jak statystyki przedstawiają się w Polsce? Dotychczas odnotowano u nas 6356 przypadków zarażenia SARS-CoV-2. Zmarło 208 osób. Na szczęście naukowcy przekonują, że krzywa zachorowań zaczyna powoli się wypłaszczać, a to może oznaczać stabilizację sytuacji związanej z epidemią w kraju.

