Lekarze mówią jednym głosem – szczepienie przeciw grypie to najlepszy sposób zapobiegania tej chorobie. Jeśli ty jednak jeszcze się wahasz, pomożemy ci podjąć decyzję. Zebraliśmy najczęściej pojawiające pytania na temat szczepionki przeciw grypie i poprosiliśmy eksperta o pomoc w odpowiedzi na nie. Oto szczegóły.

1 Czy naprawdę wszyscy muszą szczepić się przeciw grypie?

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych zaszczepić powinien się każdy. Niestety, w Polsce szczepionka ta ma status zalecanej, a nie obowiązkowej (nie jest finansowana z budżetu Ministerstwa Zdrowia). Trzeba więc za nią zapłacić z własnej kieszeni (ok. 40 zł). Warto to zrobić, szczególnie jeśli jesteśmy w grupie, w której to szczepienie jest szczególnie zalecane. Znajdują się w niej m.in.: osoby chore przewlekle (np. z niewydolnością nerek lub układu krążenia, cukrzycą), z obniżoną odpornością, kobiety planujące ciążę, dzieci, osoby po 55. roku życia i te, które pracują w dużych skupiskach ludzkich (szkołach, sklepach, szpitalach).

2. Czy jest już dostępna najnowsza wersja szczepionki?

Tak. W tegorocznej zaktualizowanej szczepionce mamy dwa nowe szczepy wirusa grypy. Pojawiła się ona na rynku w pierwszej połowie września. Jest dostępna zarówno w aptekach (trzeba mieć receptę!) jak i placówkach medycznych.

Uwaga! W przypadku szczepionki przeciw grypie obowiązuje tzw. łańcuch niskich temperatur. Oznacza to, że od momentu wyprodukowania preparat musi być przechowywany w temperaturze od 2 do 8 st. C. Jeżeli więc poddajesz się szczepieniu, upewnij się, że pielęgniarka wyjmuje ampułkę z lodówki. Jeśli sama kupujesz szczepionkę w aptece, wybierz się tam z termosem, a w domu szybko przełóż ampułkę do lodówki.

3. Czy są jakieś przeciwwskazania? Kto nie może się szczepić?

Ze szczepieniem powinny przez jakiś czas dać sobie spokój osoby, które są w trakcie ostrej infekcji przebiegającej z gorączką. Lepiej również poczekać, jeśli choroba przewlekła, na którą cierpimy, jest w fazie zaostrzenia. Szczepienie przeciw grypie zdecydowanie nie jest zalecane osobom, które mają uczulenie ma białko jaja kurzego lub antybiotyki używane w procesie produkcji lub inne składniki szczepionki (poinformuj lekarza wszystkich o swoich alergiach i chorobach przewlekłych!).

4. Czy to prawda, że osoby zaszczepione i tak mogą zachorować na grypę?

Naukowcy twierdzą, że szczepienia zmniejszają ryzyko grypy o około 80 proc. Jeśli jednak mimo wszystko zachorujemy, przejdziemy infekcję znacznie lżej. To dzięki temu, że nasz układ odpornościowy przetrenował już walkę z tą chorobą na szczepionce i w obliczu prawdziwego zagrożenia, lepiej radzi sobie z zarazkami. Jest jeszcze jeden plus szczepienia. Osoby, które co roku mu się poddają, mają w organizmie zestaw przeciwciał do walki z różnymi rodzajami wirusów grypy. Jeżeli w przyszłości pojawi się nowy typ wirusa (np. tzw. "ptasia grypa", "świńska grypa"), ich organizm łatwiej sobie z nim poradzi.

5. Czy po szczepieniu mogą pojawić się jakieś skutki uboczne?

Po każdym szczepieniu mają prawo pojawić się tzw. odczyny poszczepienne, np. zaczerwienienie lub bolesność w miejscu podania. Niektórzy przez 1-2 dni po ukłuciu odczuwają delikatne bóle mięśni i wewnętrzne rozbicie. Może także pojawić się stan podgorączkowy lub lekka gorączka (do 38 st. C).