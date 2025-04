Jak zostać gwiazdą sieci, nie będą pięknością o bujnych włosach, talii osy i nogach do nieba? Cóż, gdyby świnka morska imieniem Ludwik umiała mówić, z pewnością miałaby dla was garść przydatnych porad, bo jest niekwestionowaną gwiazdą internetu!

Mała brzydulka od roku ma swój Fanpage i konto na Instagramie. Jej właściciele stworzyli z niej prawdziwą gwiazdę, inwestując swój czas i środki. Ludwik do właścicielki trafił w bardzo złym stanie - zwierzak był wychudzony, wystraszony i swoim nietuzinkowym wyglądem urzekł przyszłą właścicielkę. Miał zapalenie płuc i zakażenie spojówek, a sklep zoologiczny nie podejmował się leczenia. Siły odzyskał dopiero po sześciu miesiącach pod opieką Agaty Nowackiej, mieszkanki Warszawy.

Zwykły dzień Ludwika

Ludwik ma szczęście, że trafił w dobre, opiekuńcze ręce. Każdego dnia jego właścicielka fotografuje go w ruchu, we śnie, podczas jedzenia. Ktoś mógłby się obrazić, ale Ludwikowi najwyraźniej pasuje ta rutyna - jest bardzo fotogeniczny!

- Fotografuję go każdego dnia i trudno mi o nowe pomysłu, jednak Ludwik inspiruje mnie i motywuje to, że wiele ludzi pozytywnie go odbiera - mówi pani Agata. Ludwik jest inny, wyjątkowy, dlatego wszyscy darzą go sympatią i codziennie wyczekują nowych stylizacji.

Ludwik przekracza wszelkie normy słodyczy

Ta oto świnka morska lubi stroić się w perły, przywdziewać opaski, puszcza oko podczas sałatkowej kolacji czy składać życzenia. Nie boi się być inna, niż jej pobratymcy, a z "wad" (brak sierści) czyni swoje atuty. Ludwik jest niebywale charyzmatyczną, wdzięczną i utalentowaną świnką morską-modelką i przyjaźnie nastawionym do innych zwierzakiem. Nie wybrzydza: potrafi wczuć się w rolę kiwi, postawić łapkę na oreo czy turlać się na pomarańczy na życzenie. Nie lubi poniedziałków, najchętniej chowałby się pod kocykiem z liściem sałaty. Jego portfolio zachwyca: na Instagramie obserwuje go już ponad 160 tys. fanów. Warto być autentycznym!

Wiele zdjęć zawiera też pozytywny przekaz. "Bądź dobrym człowiekiem", "Wierzę w ciebie". Ludiwk aspiruje do bycia gwiazdą piłki nożnej, politykiem czy aktorem, jest też przeciwnikiem naturalnych futer, przejścia na wegeterianizm czy spełniania marzeń. Bo każdy z nas może być kim chce, prawda?

