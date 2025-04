14 listopada będziemy świadkami niezwykłego zjawiska: superpełni Księżyca, którą będzie można podziwiać tuż po zachodzie słońca. Przedrostek „super” jest tu nieprzypadkowy – będzie to bowiem największa pełnia od siedemdziesięciu lat. Kolejna taka pojawi się na niebie dopiero za 18 lat. Sprawdziłyśmy, dlaczego warto tego dnia popatrzeć w niebo!

Wyjątkowo duży Księżyc



W najbliższy poniedziałek Księżyc znajdzie się w najbliższej możliwej odległości od Ziemi – fachowo określa się to mianem perygeum. To pierwsza taka sytuacja od 1948 roku. NASA szacuje, że dzięki temu będzie on nawet o 14% większy i 30% jaśniejszy niż podczas pełni w apogeum, czyli wtedy, gdy znajduje się najdalej od naszej planety.

Pełnia Księżyca pojawi się w ciągu dnia – o godzinie 14.52 – ale najlepiej będzie ją widać po zmroku. W Warszawie Księżyc w pełni będzie można więc obserwować już od godziny 15.45, w Gdańsku – o 15.47, a w Krakowie – o 15.57, czyli tuż po zachodzie słońca.

Dlaczego Księżyc „rośnie”?



Dlaczego Księżyc będzie się wydawał większy niż zazwyczaj? Jego orbita jest bowiem eliptyczna, a nie idealnie okrągła. Najbliższy punkt Srebrnego Globu (perygeum) jest więc o prawie 50,000 km bliżej nas niż jego najbardziej odległy punkt (apogeum). Gdy Księżyc, Ziemia i Słońce ustawią się w jednej linii (syzygium), ten pierwszy będzie najbliżej naszej planety. Właśnie to zjawisko będzie można podziwiać na niebie w najbliższy poniedziałek. Warto tym bardziej, że kolejna taka szansa nadarzy się dopiero… 25 listopada 2034 roku!

Zobaczcie, jak pięknie wygląda superpełnia Księżyca na zdjęciach dokumentujących to zjawisko w przeszłości:

