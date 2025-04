Jabłko

figura: Tu problemem są przede wszystkim pełny brzuszek i brak wciętej talii. Atutem natomiast – ładny biust i zgrabne nogi.

sukienka: Aby twój problem był niewidoczny, szukaj modelu, który nie opina się na brzuchu. Doskonałe będą odcinane pod biustem sukienki, z podwyższoną talią i rozkloszowanym dołem. Postaw na kuszący dekolt i nie wahaj się nieco bardziej odsłonić nogi.

Prostokąt

figura: Często nazywa się ją także chłopięcą. Charakteryzuje się małym biustem, wąskimi biodrami i słabo zaznaczoną talią.

sukienka: Wybieraj fasony, które nadadzą ci kobiecości: idealne będą te mocno rozkloszowane typu tulipan, trapez, bombka. Korzystne będą wbudowane staniki, które optycznie powiększą biust, dekolty typu serce lub drapowania u góry.

Klepsydra

figura: Bardzo kobieca: pełne piersi, mocno zaokrąglone biodra, pełne pośladki i uda. Atutem sylwetki jest niewątpliwie wcięta talia.

sukienka: Zdecyduj się na taką, która wyeksponuje twoje seksowne kształty. Dobrze wyglądać będziesz w dłuższych sukienkach tubach lub z gorsetem u góry. Talię podkreśl naszytymi zdobieniami w tym miejscu czy ładnie przewiązanym paskiem.

Rożek

figura: Linia ramion jest dużo szersza niż bioder. Pupa jest na ogół płaska, a talia mało kobieca.

sukienka: Jak najbardziej skromna u góry – bez bufek, pagonów, poduszek i rozbudowana u dołu – z falbanami, plisami, frędzlami czy naszytymi sztrasami. Dekolt sukienki powinien mieć kształt litery V lub okrągły.

Gruszka

figura: Najszersze miejsce tej sylwetki to biodra lub górna część ud. Biust – mały lub średni.

sukienka: Bez żalu zasłoń najcięższe miejsca swojej sylwetki decydując się na dłuższą kreację, nawet do ziemi. Wyeksponuj za to biust głębokim dekolem lub talię, np. gorsetową górą z odkrytymi ramionami.

Anna Mietelska