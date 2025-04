Co drugą Polkę ogranicza brak pewności siebie.

Aż 70% kobiet rezygnuje z czasu tylko dla siebie , bo uważa, że inni bardziej jej potrzebują i musi o wszystko zadbać samodzielnie.

Ponad połowa kobiet ma poczucie, że jest złą matką, kiedy zostaje w pracy po godzinach…

To tylko część wyników świeżych badań, które przeprowadzono na start kampanii #StaćMnieNaSukes. - To będzie początek rewolucji. Rewolucji w kobiecych głowach - mówi Olga Kozierowska, inicjatorka projektu.

Rewolucji?! Moim zdaniem to rewolucja na miarę przyznania kobietom praw wyborczych czy zgody na studiowanie na uczelniach wyższych! Coś mega ważnego, co powinno być oczywiste dla wszystkich i od zawsze.

Chodzi o to, żebyśmy umiały myśleć, jak faceci. Żebyśmy myślały o sobie. Żebyśmy były dla siebie zwyczajnie dobre!

- Czas wreszcie obudzić te dziewczyny, które żyją w poczuciu winy i podporządkowywaniu swojego życia innym - apeluje Iwona Guzowska, wielkokrotna mistrzyni świata w kickboxingu.

Sukces, chwila TYLKO dla ciebie - masz to tego prawo!

Twój facet/brat/ojciec spotyka się czasem z kumplami? Ogląda mecze? Chodzi na ryby? Dzieci chodzą do kina, na urodziny, imprezy? No właśnie. A kiedy Ty robiłaś coś TYLKO dla siebie? No właśnie…

Większość kobiet nie daje sobie prawa do myślenia o sobie, swoim życiu, swoim sukcesie! I nie chodzi wcale o jakiś mega sukces na miarę Ireny Eris. No, każdej z nas to się raczej nie uda. Ale realizowanie swoich marzeń, nawet tych malutkich, naprawdę jest w naszych rękach. Musimy tylko w to uwierzyć i... zmienić myślenie!

- Tą kampanią chcemy zachęcić kobiety do tego, by zmierzyły się z własnym, krytycznym „szeptem w głowie”, z negatywnymi przekonaniami, które nas stopują, wywołują poczucie winy, stereotypami, których znaczenie często same wzmacniamy. To kampania anty ograniczającym myślom - tłumaczy Olga Kozierowska. I dodaje - Chcemy pokazać kobietom, że mogą mówić bez wyrzutów sumienia „Tak, osiągnęłam sukces!”.

Zobacz poruszający spot promujący akcję.

Nawet jeśli tym sukcesem jest mały rodzinny blog, świetne nowe przepisy na szarlotkę czy schudnięcie 10 kg...

Ambasadorkami akcji są m.in. Dorota Wellman, Karolina Szostak, Beata Tadla, Agata Młynarska, Gabi Drzewiecka, Tatiana Mindewicz-Puacz, Magdalena Rigamonti, Paulina Smaszcz–Kurzajewska.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, patronem medialnym serwis Polki.pl

