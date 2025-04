Tulipan

Przywiązujesz dużą wagę zarówno do własnego wyglądu, jak i swoich bliskich. Lubisz dobrze się ubrać i nie żałujesz pieniędzy na markowe stroje. Jesteś opanowana, świetnie zorganizowana, nie tracisz zimnej krwi z byle powodu. Mimo, że mocno stąpasz po ziemi i nie brakuje Ci życiowego realizmu stać Cię od czasu do czasu na jakieś niezwykłe szaleństwo.



Gerbera

Do życia podchodzisz bardzo emocjonalnie. Nie uznajesz letnich uczuć. Jeśli kochasz, to do grobowej deski, a gdy nienawidzisz, to na pewno osoba, która cię zawiodła nie może liczyć na szybkie przebaczenie. Przez to, że działasz tak impulsywnie łatwo popadasz w konflikty.

Narcyz

Najważniejsze jest dla Ciebie to, co myślą o Tobie inni. Jesteś bardzo czuła na własnym punkcie. W domu i w pracy lubisz grać pierwsze skrzypce, być zauważana i podziwiana. Nigdy dosyć Ci pochwał. Trudno znosisz sukcesy innych. Nie łatwo zawierasz przyjaźnie, bo wymagają one nie tylko brania, ale także dawania.



Hiacynt

Lubisz zaskakiwać otoczenie swoją energią i pomysłami. Fascynuje Cię, to co niezwykłe i oryginalne. Masz wiele talentów lub zamiłowań artystycznych. Jesteś szczera, nie ukrywasz swoich uczuć. Nie boisz się pracy i dobrze wywiązujesz się ze swoich obowiązków. Wciąż żądna wiedzy i oczytana, stale czegoś się uczysz i zdobywasz nowe umiejętności.



Bratki

Jesteś skromna, trochę nieśmiała, ale bardzo uczynna i chętna do niesienia pomocy. W każdej sytuacji można na tobie polegać. Jeśli już obdarzysz kogoś przyjaźnią, to trwasz w niej wiernie. Wierzysz też w miłość i potrafisz gorąco kochać. Brakuje Ci pewności siebie. Z trudem podejmujesz decyzje.

Małgorzata Świgoń