O zaparciach możemy mówić, gdy załatwiamy się rzadziej niż 3 razy w tygodniu, stolec oddawany jest z trudem i często towarzyszy temu uczucie niepełnego wypróżnienia. Przyczyną takiego stanu zwykle jest nieprawidłowa perystaltyka jelit. Ich skurcze są powolne i nieregularne, dlatego resztki pokarmowe za wolno przesuwają się w kierunku odbytnicy. Podpowiemy, co zrobić, by zmienić tę sytuację.

Reklama

1. Menu pomoże

W walce z zaparciami podstawowe znaczenie ma dieta. Najlepsza jest ta, która obfituje w błonnik, czyli składnik pochodzenia roślinnego. Zwiększa on objętości wydalanego kału, ułatwiając i przyspieszając jego wydalanie. Poprawia też ukrwienie jelit i korzystnie wpływa na ich perystaltykę. By mieć go pod dostatkiem, trzeba jeść jak najwięcej nisko przetworzonych produktów roślinnych – surowych warzyw i owoców, grubych kasz, brązowego ryżu, pełnoziarnistego pieczywa. Ale uwaga! By błonnik mógł zadziałać, trzeba dużo pić (jeśli płynów jest za mało, błonnik może wręcz nasilić problemy z wypróżnieniem). Staraj się więc każdego dnia wypijać co najmniej 2 litry wody. Ogranicz natomiast słodkie napoje i śmieciowe jedzenie. Jedz mało, a często. To powinno pomóc!

2. Załatwiaj to regularnie

W tej sprawie lekarze mówią jednym głosem: odkładanie łazienkowych spraw na później zaburza naturalny mechanizm wypróżnień. Dlatego powinnaś zadbać, by wizyta w WC zajmowała ważne i stałe miejsce w twoim grafiku (np. porannym). Nie przeciągaj tez sprawy, jeśli poczujesz potrzebę o innej porze – jak najszybciej szukaj toalety a nie odkładaj tego na później.

Reklama

3. Przyjmij dobrą pozycję

Warto również nieco zmodyfikować sposób korzystania z toalety. Prawda jest taka, że nasze muszle klozetowe nie są w zgodzie z działaniem naszego organizmu. W pozycji, którą wymuszają trudno jest dobrze dobrze opróżnić jelito grube. Najlepszą pozycją do wypróżnienia się są kucki, czyli kolana ugięte i bliżej ciała. Według naukowców w ludach tradycyjnych, które nadal załatwiają się w ten sposób nie występują choroby związane z dolnym odcinkiem układu trawienia np. hemoroidy czy zapalenie uchyłków jelita grubego. Nie oznacza to jednak, że namawiamy cię do załatwiania się np. na dworze... Wystarczy podłożyć pod nogi stołeczek i delikatnie pochylić się do przodu. I jeszcze jedno – lepiej też zrezygnować z czytania na tronie. Gdy długo siedzimy na sedesie odbyt naprzemiennie relaksuje się i napina, co podrażnia tkanki wokół niego. A to może prowadzić m.in. do hemoroidów lub zapalenia żył.