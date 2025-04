1. Klimatyzator

Choć nie jest tani, to i tak tańszy od urządzenia montowanego na stałe. Łatwy w obsłudze, można go regulować przy pomocy pilota. Przy wyborze tego sprzętu warto sprawdzić jaką ma wydajność chłodzenia. Im więcej kilowatów, tym większe pomieszczenie da się schłodzić. Jego wadą jest rozmiar. Jest dość spory, więc trzeba znaleźć mu miejsce, jednostajny szum może męczyć. Cena od 800 zł



2. Wentylator



Niewielki, lekki, wygodny, nie zajmuje dużo miejsca i wszędzie się zmieści. Nazywamy go także wiatrakiem. Możesz go postawić na biurku lub przy łóżku. Tarcza obraca się na boki, dzięki czemu chłodzi większą powierzchnię. Ważne, by urządzenie było stabilne i miało wirnik osłonięty specjalną siatką. Zwykle ma niewielki zasięg działania, więc musi stać w pobliżu. Wydaje niestety dość głośny szum. Cena od 30 zł



3. Nawilżacz



Nawilża przyjemnie powietrze i daje uczucie chłodu. Zapobiega wysuszaniu błon śluzowych dróg oddechowych. Gdy w urządzeniu brakuje wody, zapala się lampka kontrolna. Pojemnik jest przezroczysty, więc łatwo kontrolować poziom wody. Wymaga częstego czyszczenia, trzeba w nim wymieniać wkłady odwapniające. Uwaga! Do nawilżacza ultradźwiękowego nie można dodawać olejków eterycznych. Cena od 90 zł

4. Folia przeciwsłoneczna



Nie pozwala promieniom słonecznym przedostać się do pomieszczenia. W lecie potrafi wyraźnie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu (nawet o kilka stopni), a zimą zapobiega utracie ciepła. Eliminuje zjawisko refleksów na ekranie komputera czy telewizora. Wytrzymała (okres gwarancji nawet 10 lat) i odporne na zarysowania. W przypadku małych okien osłoniętych folią w pomieszczeniu może staje się nieco ciemniej. Źle naklejona czasami zaczyna odstawać. Cena od 70 zł

Małgorzata Świgoń "Przyjaciółka"