Pierwszą przeszkodą jest ciało: słabe, nieprzystosowane do wysiłku ogranicza ruchy i zniechęca do treningów... Po drugie, zdaniem psychologów, dla osób otyłych ruszanie się wyzwaniem emocjonalnym. Każdy ruch przypomina bowiem im o ich rozmiarze... Tymczasem by schudnąć,trzeba ćwiczyć. Najlepiej jest zacząć od drobnych aktywności. Może to być krzątanie się po domu (ideałem jest szorowanie kafelków!) zamiast przesiadywania przez telewizorem, czy układanie pilota do telewizora tak, żeby trzeba było po niego wstawać z kanapy. Taki rodzaj aktywności nie spali bardzo dużo kalorii, ale pomoże przeprogramować umysł i nauczyć się, że ruch jest częścią codzienności. A potem przyjdzie czas na prawdziwy sport. Nie wiesz jak się do tego zabrać? Przygotowaliśmy dla ciebie przewodnik. Zacznij od ćwiczeń w wodzie, bo najmniej obciążają stawy (które i tak mają co dźwigać). A potem, gdy zrzucisz już parę kilo, wybierz lub włącz inne rodzaje aktywności. I ciesz się nimi!

Zacznij od ćwiczeń w wodzie

Najlepszymi ćwiczeniami dla osób bardzo otyłych są pływanie i aqua aerobic. Tego typu aktywność jest bezpieczna dla stawów i pozwala spalić dużo kalorii (nawet 500 kcal w 60 min).

Zajęcia odbywają się na pływalni, w rytm muzyki . Instruktor znajdujący się na brzegu pokazuje ćwiczenia, które wykonują uczestnicy.

Uczęszczaj na zajęcia 2-3 razy w tygodniu. Pamiętaj, że by ćwiczyć aqua aerobic wcale nie musisz pływać! Co więcej – to świetna okazja, by przezwyciężyć strach przed wodą.

Potem zdecyduj się na nordic walking

Podczas takiego spaceru pracuje około 90 proc. mięśni. Dlatego dzięki niemu tak łatwo zrzucić nadwagę (godzina nordic walking to strata 400 kcal). Ponadto dzięki wspieraniu się na kijkach twoje kolana są odciążone, a to zmniejsza ryzyko kontuzji.

Zaopatrz się w kijki (ok. 100 zł). I do dzieła – pilnuj, by ciało było wyprostowane i odpychaj się kijami w czasie marszu.

Ćwicz każdego dnia po 30-60 min. Niezależnie od pogody!

Następnie wybierz rower....

Wsiądź na niego, gdy już kilka tygodni pochodzisz z kijami. Trening rowerowy pomoże ci wyrzeźbić piękną figurę (stracisz ok. 400 kcal w godzinę) i poprawić stan zdrowia: dotlenić komórki i wzmocnić odporność układu oddechowego i krwionośnego.

Unikaj wzniesień i pagórków . Jeśli chcesz nadal tracić kilogramy, postaw na stałe, umiarkowane i niczym niezakłócone pedałowanie. Można to osiągnąć tylko na prostej drodze. Jazdę w umiarkowanym tempie przeplataj intensywną jazdą. Naciskaj na pedał przednią częścią stopy.

Na taki trening poświęcaj godzinę dziennie. Wcześniej rób rozgrzewkę!

... i bieganie

Specjaliści radzą, by ten rodzaj aktywności uprawiały osoby, które mają niewielką nadwagę, bo w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stawów kolanowych. Jeśli jesteś w tej grupie, możesz śmiało dołączyć do rzeszy biegających Polaków. Dzięki tej aktywności możesz stracić ok. 500 kcal w godzinę!

