Generał Wojciech Jaruzelski do swojej śmierci w 2014 roku mieszkał w Warszawie przy ul. Ikara. Wprowadził się tam w 1973 roku, kiedy budynek należał do Wojskowego Stołecznego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Niewiele osób jednak wie, że dom generała był przedmiotem sporu między jego rodziną, a potomkami pierwotnych właścicieli budynku. Teraz w końcu wiadomo, kto go zwyciężył.

Do kogo należy dom generała Jaruzelskiego?

Niepozorny budynek powstał w czasie dwudziestolecia międzywojennego i był wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oficerów Lotników. Otrzymała go rodzina Przedpełskich, która wówczas stanowiła wojskową elitę.

W czasie wojny część rodziny wyprowadziła się, zaś w domu pozostała córka Przedpełskich - Anna. Budynek przez pewien czas stanowił schronienie dla działaczy Armii Krajowej. Tak było do 1945 roku, kiedy na mocy dekretu Bieruta, dom przy ul. Ikara 5 stał się własnością Ministerstwa Obrony Narodowej.

Z kolei w 1972 roku został wpisany na listę Wojskowego Stołecznego Zarządu Budynków Mieszkalnych. To właśnie w tym czasie podjęto decyzję o przekazaniu go Jaruzelskiemu. W 1979 roku generał wykupił go od Skarbu Państwa i stał się jego prawowitym właścicielem.

Mimo to w 1989 roku rodzina Przedpełskich zaczęła walczyć o odzyskanie nieruchomości. Jak informuje serwis Onet, po latach batalii, spór został rozstrzygnięty. Sąd zadecydował, że jedynym spadkobiercą willi przy Ikara 5 jest córka generała, Monika Jaruzelska.

Dziedziczka nieruchomości planuje w niej zamieszkać, ale wcześniej chciałaby przeprowadzić w niej drobny remont. Ma on jednak dotyczyć głównie usprawnienia instalacji, a nie wyglądu willi.

