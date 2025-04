Wargi są bardzo delikatne. Ich skóra jest cienka i pozbawiona naturalnej ochrony przed słońcem, wiatrem czy mrozem. Niekorzystne warunki zewnętrzne, niezależnie od pory roku, mogą spowodować, że straci nawilżenie i spierzchnie. Wargi stają się wtedy podatne na podrażnienia, tracą swój głęboki odcień, zrobią się szorstkie. Wysuszony naskórek w skrajnych wypadkach pęka tworząc trudno gojące się ranki. Lepiej temu zapobiec stosując balsamy odżywcze na noc (z olejkami i ekstraktami roślinnymi, wazeliną, witaminami), a w dzień stosować pomadki lub sztyfty ochronne zabezpieczające jednocześnie od wiatru, mrozu i słońca.

Systematycznie pozbywaj się przeschniętego naskórka, by nie tworzył na wargach matowej powierzchni – to prowadzi do pogorszenia kondycji skóry ust, źle wygląda i jest kiepskim tłem dla makijażu. Lepiej suchy naskórek usunąć.

Raz – dwa razy w tygodniu przyda się skórze warg delikatny masaż miękką szczoteczką do zębów (taką dla dzieci, z naturalnym włosiem) lub gotowym peelingiem – płynnym lub w sztyfcie. Kosmetyki te są delikatne, zawierają ekstrakt z cukru trzcinowego, który działa enzymatycznie, rozpuszczając martwe, suche komórki naskórka.

Na co dzień stosuj sztyft złuszczający (np. Sylveco, ok. 8 zł), który nie tylko na bieżąco będzie delikatnie złuszczać warstwę wyschniętego naskórka, ale od razu zadba o ich kondycję. Zabezpieczy skórę warg (dzięki woskom naturalnym) i ją zregeneruje (oleje roślinne).

Zrezygnuj z malowania ust pomadkami o zwiększonej trwałości pigmentu. Tego typu kosmetyki mocno związują się z naskórkiem warg i wymagają specjalnego preparatu do demakijażu, co dodatkowo je podrażnia. Wybieraj kremowe, lekko natłuszczające usta szminki i błyszczyki.

Ewa Adamiak

